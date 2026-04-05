不振が続く…1本のシュートが、リヨンでのエンドリックの苦境をさらに深める

オリンピック・リヨンは、かつて13連勝を記録し、欧州で最も好調なチームだったものの、今ではリーグ・アンで3番目に成績の悪いチームへと転落した。

スペイン紙『マルカ』によると、リーグ・アンの直近6節において、オリンピック・リヨン（勝ち点3）より勝ち点が少なかったのは、メス（1）とル・アーヴル（1）だけだった。

アンジェとのスコアレスドローは、この期間中にフランスカップとヨーロッパリーグからも敗退したパウロ・フォンセカ監督率いるチームの危機を終わらせるには至らなかった。

ブラジル人FWエンドリックの得点 drought は解消されなかった。レアル・マドリードからレンタル移籍中の同選手は、5試合連続で無得点に終わっており、そのうち4試合はリヨン、1試合はブラジル代表でのものだった。

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エンドリックが最後にゴールを決めたのは、去る3月12日のヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦、セルタ・デ・ビーゴ戦（1-1）のホームゲーム以来のことだ。

なお、エンドリックは2つの決定的なアシストを記録している。1つは国際試合中断直前のモナコ戦（1-2で敗戦）で、もう1つはブラジルがクロアチアに3-1で勝利した親善試合でのものだ。

リヨンの攻撃陣の精彩を欠いたプレーは、アンジェ戦での状況改善にはつながらず、シュートはわずか2本にとどまった。

一方、73分にアダム・カラベックと交代したエンドリックは、レモン・クーパ・スタジアムでのこの試合でシュートを1本しか放てなかった。そのシュートは24分に放たれたロングシュートだったが、ブロックされた。

レアル・マドリードの選手はボールに触れたのがわずか26回、ドリブル成功は1回のみだった。したがって、エンドリックとレオンの両者ともパフォーマンスを向上させる必要があり、そうでなければ、彼らにとって今シーズンは非常に厳しいものになるかもしれない。

残り6試合を残し、リヨンは勝ち点48で5位につけており、チャンピオンズリーグ出場権を獲得できる4位のオリンピック・マルセイユとは勝ち点1差となっている。なお、マルセイユは本日日曜日の夜、モナコとの試合を控えている。

同様に、レンヌ（47ポイント）とモナコ（46ポイント）も、UEFAチャンピオンズリーグ出場権を巡る争いで、パウロ・フォンセカ監督率いるリヨンを猛追している。

なお、エンドリクは昨冬の移籍市場でリヨンに加入して以来、各大会通算17試合に出場し、6ゴール5アシストを記録している。

リーグ・アンでは、エンドリックは3ゴールを記録しているが、そのすべてがリヨンでの2試合目となるメス戦で決まったものであり、その他の9試合では得点を挙げていない。



