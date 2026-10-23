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レアル・マドリーのオーレリアン・チュアメニが、昨季ベルナベウのロッカールームを揺るがしたチームメイトのフェデリコ・バルベルデが関わる物議を醸した一件について、ついに口を開いた。クラブが両選手に重い罰金を科したにもかかわらず、フランス人MFはメディアが事態を大げさに報じたと強調している。

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5月の騒動で両選手に高額罰金

2025-26シーズン終盤、スペインの首都で緊張が表面化した。5月にはチーム内でのいざこざが起き、バルベルデは頭部の負傷で病院での治療を要した。

レアル・マドリーの首脳陣はすぐに両選手の処分に動き、懲戒手続きの結果、双方に50万ユーロの高額な罰金が科された。クラブ会長のフロレンティーノ・ペレスは公の場で衝突の深刻さを抑えて伝えようとしたものの、チーム内の不和が報道機関に漏れたことへのいら立ちは認めた。

チュアメニ、バルベルデとの殴り合いを否定

IMAGO

チュアメニは『The Bridge』での発言（『AS』経由）で、ウルグアイ人選手と殴り合いをしたとの報道をきっぱりと否定した。フランス代表MFは「はっきりさせておきたい。僕たちの間にけんかはなかった。確かにロッカールームではいろいろなことが起きるけれど、僕たちがけんかをしたことは一度もない」と説明した。

一時的に雰囲気が悪くなったことは認めつつ、騒動が大きく伝わったのはサンティアゴ・ベルナベウに集まる強い注目のためだと指摘。「ロッカールームではちょっとした小競り合いなどはある。でも、僕がバルベルデと殴り合いになったことは一度もない。確かに不快な出来事はあった」と続けた。

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「この件で唯一問題なのは、レアル・マドリーにいると、どんなに小さなことでも大げさに扱われ、メディアの大騒ぎになってしまうことだ。必ずしも問題ではなかったことが、結局問題になってしまう」

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メディアの騒ぎを乗り越えて

憶測が広がったことで、チュアメニの身近な人々も大いに心配し、本人はピッチ外で家族や友人を安心させなければならなかった。「その後、何があったのか、僕は大丈夫なのかを確かめようと、みんなから電話が来た……。本当にささいなことなのに、この件についてメッセージも届いた」とチュアメニは語った。

「みんな何が起きたのか知りたがるけれど、今はとても慎重に話さなければならない。安心してもらうために、何も問題はないと伝える必要があった。以前、NFLのドキュメンタリーを見たけれど、あちらではこういうことがいつも起きている」

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チュアメニは、激しいやり取りによってチームが分裂するどころか、2人の絆はむしろ強まったと主張した。そして、こう締めくくった。「今、ロッカールームに入れば、監督が言ったように、フェデと僕の関係は良好で、僕たちの間に問題はないと分かるはずだ。

ピッチ上でも問題はない。日々は続いていく。実際、こういうことを通じて相手との距離が縮まることさえある。僕たちはうまくやっているし、何の問題もない」

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重要なクラシコが迫る

IMAGO

ロッカールームでの騒動を完全に過去のものとし、今は国内での大一番に焦点が移る。レアル・マドリーは日曜日、宿敵バルセロナとの注目のエル・クラシコに臨む。

レアル・マドリーは現在リーグ3位で、首位であり昨季王者のチームとは6ポイント差。再び結束した中盤の2人を軸に、重要な勝利をつかんで首位との差を縮めたいところだ。



