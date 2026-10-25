アヤックスは日曜日、エールディヴィジで苦しみながらも勝利を収めた。敵地でのスパルタ戦では後半の大半で押し込まれたが、辛くも2-1の勝利を守り切った。アヤックスの得点者はアブデラ・ウアザンとトル・アロコダレだった。

アヤックスは立ち上がりから主導権を握り、主に左サイドから脅威を生み出した。ウアザンが対面の相手に繰り返し仕掛け、22分には先制点につながる。ユリアン・ブラントとの連係からウアザンが見事なシュートを決め、0-1とした。

しかし前半終了間際、スパルタが突然追いつく。エールディヴィジ通算500試合目の出場を果たしたイェンス・トールンストラが、イサーク・ババディの正確なクロスを鮮やかに頭で押し込み、1-1とした。アヤックスには痛手だったが、すぐに立て直した。

素早いカウンターで攻撃を組み立てたのはブラントだった。ドイツ人選手は長い距離を持ち上がってからトルにボールを預け、トルが落ち着いて狙い澄まし、ファーサイドの隅に流し込んだ。こうしてミチェル監督率いるチームは、2-1とリードしてハーフタイムを迎えた。

後半、アヤックスは試合を決定づけることができなかった。トルはチーム3点目に迫ったものの、シュートはゴールの枠をたたいた。その後はスパルタが勢いを増し、ブラントの大きなミスから同点に迫る。だが、マルク・テア・シュテーゲンが途中出場のミチェル・ファン・ベルヘンのシュートを防ぎ、窮地を救った。

アヤックスにとっては警鐘となる場面だったが、終盤も押し込まれる流れを止められなかった。スパルタはミラン・ゾンネフェルトやファン・ベルヘンを通じて何度もチャンスをつくった。それでもアヤックスは、幸運にも恵まれ、テア・シュテーゲンの好プレーにも支えられて、長くリードを保った。

不安を感じたミチェル監督は終盤、守備を固めるためにデイリー・ブリントを投入した。緊迫した展開は最後の1分まで続いたが、スパルタに追加点は生まれなかった。アヤックスは勝ち点3を獲得し、エールディヴィジで首位フェイエノールトと勝ち点3差の2位に浮上した。