リバプールに所属するドイツ代表フロリアン・ヴィルツは、ブライトンとの一戦でフラストレーションの溜まる夜を過ごした。プレミアリーグのこの試合で自身の得点として認められなかったうえ、2対0でリバプールが勝利した試合の後半で負傷して退場したからだ。

ドイツ紙「ビルト」によると、ヴィルツは17分、ボールのクリアミスの後に強烈なシュートを放ち、今季リーグ初ゴールを決めたと思っていた。しかし、ブライトンのパスカル・グロスの触れたボールが軌道を変え、彼が触れなければゴールから外れていた可能性が高かったことから、このゴールはオウンゴールとしてグロスの記録となった。

ヴィルツの苦難は初ゴールの機会を逃したことにとどまらなかった。59分、ペナルティエリア外でアヤリに対してタックルを仕掛けた後に負傷し、右足首を捻挫した様子だった。

選手は治療を受けた後に試合を続けようとしたが、プレーを続行することができず、監督のアンドニ・イラオラは65分に交代を決断した。

ヴィルツは最近になって調子の一端を取り戻していた。週の半ばに行われたチャンピオンズリーグでのビジャレアルとの劇的な4対3の勝利でゴールを決め、リバプールのユニフォームを着て輝き続けるという希望を強めていたが、ブライトンとの一戦は個人としては失望の結果に終わった。

一方のブライトンは決定機を逃すことに苦しんだ。特にアヤリはいくつもの危険なチャンスを無駄にし、その中にはゴール脇をかすめたものや、ポストに跳ね返されたものもあった。リバプールは相手のミスを突き、21分にはアレクサンデル・イサクが守備のミスから生じたこぼれ球を生かして追加点を挙げた。

この勝利によってリバプールは重要な勝ち点3を獲得し、順位表でブライトンとの差を勝ち点1に縮めた。一方で、ヴィルツの負傷の深刻さと復帰時期が明らかになるのを待つ間、彼の健康状態は注目を集め続けている。