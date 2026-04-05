モハメド・ウェヒビ監督率いるモロッコ代表のコーチ陣は、来夏にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ本大会への出場を数ヶ月後に控えて、朗報を受け取った。

ワールドカップの抽選の結果、「アトラスの黒人」ことモロッコ代表は、ブラジル、ハイチ、スコットランドと同じグループ3に入ることになった。

ウェヒビ監督は、ワールドカップに出場するメンバーに主力選手を招集することを望んでいるが、選手の怪我のリスクを考慮し、最終決定は直前に持ち越す方針だ。

そして本日日曜日、ウェヒビ監督はスペインから朗報を受けた。モロッコ人FWマルワン・スナディが、アトレティコ・ビルバオのユニフォームを着て再びピッチに復帰したのだ。彼は、怪我による長期離脱を経て公式戦に復帰した試合で、チームがヘタフェに0-2で敗れた一戦に出場した。

25歳の同選手は、昨年11月に半月板断裂の治療のため膝の手術を受けていた。

この怪我により、彼は先日のアフリカネイションズカップ本大会を欠場を余儀なくされ、前監督のワリード・アル・ラクラーキはフォワードのポジションで他の選手を起用せざるを得なかった。

現在、このモロッコ人選手は試合のリズムを取り戻す準備が整っており、エルネスト・バルベルデ監督は今後の試合で徐々に彼を起用していくものと見られる。

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