ボルシア・ドルトムントの主将エムレ・ジャンが「2023年の年間最優秀ドイツ代表選手」に選ばれてから、間もなく3年になる。現在は前十字靱帯断裂で離脱中のジャンが、当時の投票で大差をつけて選出されたのだ。ドイツ代表のファンクラブが実施した投票には約5万票が集まり、その64.6％がジャンに投じられた。

その結果が不可解であることは、すぐに明らかになった。このセンターバックはドイツ代表で出場可能だった990分のうち、プレーしたのはわずか412分。2023年の11試合中5試合では出場すらしていなかったからだ。しかし、Xで影響力の大きい2つのアカウントが冗談半分でジャンへの投票を呼びかけ、それが支持を集めた。

土曜日にもドルトムントの選手が投票で選ばれたが、その結果はかなり奇妙に映る。フェリックス・ヌメチャはBVBがアイントラハト・フランクフルトに1-0で勝利した試合のマン・オブ・ザ・マッチに選出された。86分から試合終了までにブンデスリーガ公式アプリを通じて寄せられた票のうち、23％がこのドイツ代表選手に投じられた。

不可解な点はいくつもある。ヌメチャは0-0の79分に交代していた。代わって入ったジョーブ・ベリンガムは、その1分後にマクシミリアン・バイアーの決勝ゴールをお膳立てした。したがって、見事な決勝ゴールを決めたバイアーこそ、ファンから最も支持されて然るべきだった。あるいは、クォーターバックのようにドルトムントのプレーを巧みに組み立てたジョーイ・フェールマンでもよかったはずだ。

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BVBのフェリックス・ヌメチャ、昨季の好調ぶりはどこへ

対照的に、ヌメチャのプレーは精彩を欠いた。昨季の好調を維持してワールドカップに臨んだものの、今はその状態にないことを改めて示した。当時のヌメチャは大きな注目を集め、イングランドのクラブが獲得に1億ユーロ以上を支払う用意があるともされ、移籍の噂が相次いだ。

しかし、新シーズンのスタートはここまで振るわない。昇格組パーダーボルンとの一戦（3-0）で、途中出場からオーバーヘッドキックによるゴールを含む重要な2得点を挙げたことを除けば、ゴールもアシストもゼロだ。

とはいえ、26歳のヌメチャが完全に調子を崩しているわけではない。主要なスタッツでは、まずまずの平均的な数字を残している。ただ、BVBで違いを生み出すことを期待される彼に求められる水準は、ほかの選手よりも高い。昨年4月、ヌメチャが膝の靱帯断裂で離脱した際、ニコ・コヴァチ監督も「フェリックスがいるBVBといないBVBは別物だ」と語っていた。実際、チームはプレーをつなぐ役割を担う彼を欠いていた。

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フェリックス・ヌメチャ：ボールロスト、強度不足、リズムの欠如

だが今のヌメチャは、好材料よりも課題の方がはるかに多い。ビルドアップでは、軽率さから不要なボールロストを繰り返す。守備時の対人戦では対応が甘く、強さも足りない。ボールを持たないときの動きにも改善の余地がある。攻守両面での強度も現在は不足しており、定期的に出場しているにもかかわらず、リズムをつかめていない。

ドイツ代表で14試合に出場したヌメチャが、努力を怠っているわけではない。ピッチ上で責任を引き受け、走り回ってさまざまなことを試みている。しかし、うまくいかない場面や判断を誤る場面があまりに多い。狭いスペースに身を置くことが多いだけに、それがすぐに危険な状況につながっている。

6週間前、ホッフェンハイム戦で振るわなかったヌメチャをハーフタイムに交代させた後、コヴァチ監督はこう語っていた。「フェリックスが本来到達できる状態に、まだないことは確かだ。彼はワールドカップでプレーした。プレシーズンの準備も、いつも通りとはいかなかったのかもしれない。だから今は少し時間が必要だ。徐々に状態を上げていかなければならない。フィジカル面では、私が望むレベル、彼が到達でき、かつて到達していたレベルにまだない。だが、いずれ戻ってくる」

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不調のフェリックス・ヌメチャには休養が必要か

ドルトムントでは、まだその時を待っている。ヌメチャはすでに3試合で90分間プレーし、9月初めと比べれば確かに状態は上向いた。それでも、試合を支配するようなパフォーマンスは見せられていない。この点では依然として大きな改善が必要だ。

SGE戦で勝ち点3を手にした後、ここ数日のドルトムント勢の厳しい移動について問われたニコ・シュロッターベックは、Skyで「負荷管理というのは、いつも面白い言葉ですね。僕はいつでもプレーできます」と話した。ただ、主将は自身がディフェンダーである分、楽なのかもしれないとも付け加え、「前線の選手は少し事情が違うと思います」と語った。

ヌメチャの出場時間はBVBの選手で7番目に多い。そのことと現在の不調を考えれば、ひと息つくことはプラスになるだろう。火曜日に行われるブレーメンとのDFBポカールで、そうなる可能性をコヴァチ監督が少し示唆した。指揮官はジョーブ・ベリンガムについて「カップ戦では間違いなく再びメンバーに入る」と説明し、先発起用する見込みだ。好プレーを見せたフェールマンをベンチに置く可能性も、それほど高くはない。

ヌメチャにとって、ベンチスタートはちょうどいいタイミングで得られる刺激になるかもしれない。良いプレーの兆しはあるが、安定感がまったく足りない。コヴァチ監督は、ヌメチャが力を取り戻し、安定したパフォーマンスを発揮できるようにする道を見つけなければならない。BVBにとって、昨季のように躍動感あふれるプレーで違いを生み出すヌメチャが必要なことは間違いない。

フェリックス・ヌメチャ：BVBでの成績