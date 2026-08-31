リオネル・メッシがアルゼンチン代表での国際試合からの引退を発表したことは、国内で単なる一過性のスポーツニュースとして受け止められることはなく、その反響はすぐに国家の最高レベルにまで広がった。

アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領は、アルゼンチンの伝説への別れに際して、現代アルゼンチンサッカー最大級の功績を持つ代表の主将に対し、大きな敬意を込めた短いメッセージを送った。

ミレイは自身の「インスタグラム」アカウントに、メッシがサポーターに手を振る写真を投稿し、こう記した。「本当にありがとう、不可能を可能にした男よ」。









アルゼンチン大統領のこのメッセージは、メッシが感情のこもったメッセージを通じて国際キャリアを終える決断を発表してから数時間後に出されたものだ。その中でメッシは、この決断は簡単なものではなかったが、長い熟慮の末、そして新しい世代の選手たちに道を譲るのに適した時期だという確信に至った上でのものだと強調した。

メッシはメッセージの一部で次のように語った。「自分の持てるすべてを出し尽くした。もう提供できるものはない。それに加えて、チャンスを得るに値する素晴らしい若手選手のグループがいる」。