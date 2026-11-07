レアル・マドリードが、フットボール界に自らの存在を力強く示した。バレンシアとの対戦をメスタージャで3対0と制し、公式戦8連勝を飾ったのだ。この一戦は、ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョの指揮のもとでチームが遂げた大きな進化を映し出すものであり、組織的なプレーと選手間で高まる連携に称賛が寄せられた。

スペイン紙「マルカ」は、「不可能に思えたことがマドリードで起こり始めた」と題した記事のなかで、この4か月間にレアル・マドリードに生じた変化に焦点を当て、モウリーニョが闘志とハイプレス、そして攻撃の効率性を備えたチームを築き上げることに成功したと評した。攻守の切り替えにおいても、選手たちの明確な調和が見られるという。

同紙は、レアル・マドリードがメスタージャのピッチでプレーする難しさにもかかわらず、バレンシア戦に極めて真剣に臨んだと指摘。選手たちが指示を忠実に守り、緊張や抗議の雰囲気に流されることなく、徐々に自らのリズムを押しつけて地元チームの勢いを削ぎ、余裕を持った勝利で試合を締めくくることに成功したとした。

さらに同紙は、チームが明確なスターティングメンバーの中核を備えるようになり、確固たる戦術的アイデンティティと高まり続ける競争心で結ばれていると付け加えた。一方でバレンシアは後退しており、選手たちは試合の流れに戻ろうとするよりも、抗議や論争に気を取られているように見えたという。

バルベルデ：モウリーニョが最高のバージョンを引き出す

ウルグアイ代表のフェデリコ・バルベルデは特別な称賛を集めた。アテネでのAEKアテネ戦でアディショナルタイムに決勝点を挙げて勝利に決定的な役割を果たした後、バレンシア戦でも新たなゴールを決めて好調を維持したのだ。

「マルカ」は、本来そのポジションでプレーすることを好まないにもかかわらず、モウリーニョが右サイドバックで起用することによって選手の最高の能力を引き出すことに成功したと見ており、バルベルデは世界最高の右サイドバックになり得る資質を備えていると指摘した。

ギュレル：差を生み出す世界的タレント

トルコ代表のアルダ・ギュレルは、チームの攻撃を操り、持ち前のタッチで差を生み出す能力を証明し、レアル・マドリードの布陣における中心的な存在の一人となった。

ギュレルはバレンシア戦でも印象的なパフォーマンスを披露し、ゴールを決めるとともにキリアン・ムバッペへのアシストも記録。3対0の完封勝利に直接貢献し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。上昇を続けるプレーぶりによって、この栄誉をめぐってフランス人ストライカーと競い合う存在になっている。

ディオマンデ：モウリーニョの思想を体現する存在

称賛はコートジボワール代表のヤン・ディオマンデにも及んだ。同紙は彼を、絶え間ない運動量と相手への継続的なプレッシング、そして組織的なプレーへの献身によって、モウリーニョの思想を最もよく体現する存在の一人だと評した。これはチームメイトにも同じ努力を促すものだという。

さらに、ディオマンデの役割は守備的な任務や相手へのプレッシングにとどまらず、ボールを保持した際には、その動きとチャンスを創出する能力によって攻撃面での脅威を生み出すことにも及ぶと説明した。

ククレジャとディオマンデ：突破が難しいコンビ

「マルカ」はまた、ククレジャの見せているパフォーマンスを称賛し、彼が適応の段階を乗り越えて最高のレベルに到達したと評価。ディオマンデとともに左サイドで強力なコンビを形成し、相手にとって突破が難しい存在になっているとした。

同紙は、選手間の連携が明確になっており、両者の理解はククレジャとブラジル人のヴィニシウス・ジュニオールの間にあるものよりも良好に見えるとまで指摘。これはモウリーニョの指揮のもとでレアル・マドリードが遂げている組織的な進化を示す新たな兆候だとした。