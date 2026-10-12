出場停止処分のきっかけは、2025年10月7日に行われたブルガリアリーグのスラヴィア対ロコモティフ・ソフィア戦での担当だった。カバコフはウラジミール・ヴァルコフとともに、2人のVARのうちの1人を務めた。試合はスラヴィアが2-0で勝利した。ブルガリアメディアの報道によると、スラヴィアの先制点の前には極めて物議を醸す場面があった。

報道によれば、スラヴィアのマルティン・ゲオルギエフは両手でボールに触れた後、得点者のエミル・ストエフのゴールをお膳立てした。主審は得点を認め、VARのカバコフとヴァルコフも介入しなかった。ロコモティフの選手たちやブルガリア協会はこの判断に納得せず、協会はその後、カバコフと同僚のヴァルコフを「不十分なパフォーマンス」を理由に無期限の出場停止処分とした。

このミスは一度きりではなかったとされ、報道によると、カバコフは以前から物議を醸す判定で注目されていた。今回の処分は、それまでブルガリアサッカー界で前例のないものだったという。しかし、長くは続かなかった。カバコフは早くも11月7日、ブルガリアリーグで再び笛を吹くことを許され、今度はスパルタク・ヴァルナ対セプテムヴリ・ソフィア戦で主審を務めた。

ゲオルギ・カバコフは2013年からFIFA審判員

なお、UEFAは国内での一時的な資格停止をまったく考慮せず、例えば10月23日にはヨーロッパリーグのマッカビ・テルアビブ対FCミッティラン戦にカバコフを起用した。シーズン中にはその後も、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグ、ブルガリアリーグで数多くの試合を担当した。

カバコフは2023年からFIFA審判員を務めている。チャンピオンズリーグでは2018年から試合を担当しているが、これまでFCバイエルンの試合で笛を吹いたことはない。2021年には東京五輪のサッカー競技で、メキシコ対ブラジルの準決勝を含む3試合を担当した。