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キケ・サラスが後半アディショナルタイムに同点弾を決め、エル・グラン・デルビは1-1の引き分けに。試合終了後にはアントニーがセビージャのサポーターと衝突し、サラスとルシアン・アグメの発言も、ネルビオンでの激闘にさらなる波紋を広げた。

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ダービー終盤の同点劇を受け、アントニーが観客に叫ぶ

ラモン・サンチェス・ピスフアンで行われた今季最初のエル・グラン・デルビは、セビージャとレアル・ベティスが激闘の末に1-1で引き分けた。試合終了後、大きな話題となったのがアントニーだ。後半早々に相手に当たってコースが変わったシュートで先制点を挙げたが、セビージャの下部組織出身のキケ・サラスが後半アディショナルタイムに同点弾を決め、チームに勝ち点1をもたらした。

試合を通じてホームのサポーターから野次を浴びていたアントニーは、終了の笛が鳴るとスタンドに向かい、「下手くそだな。本当にひどい！」と叫んだ。

サラスとアグメ、ネルビオンでの緊迫したドローを振り返る

ラモン・サンチェス・ピスフアンではセビージャがチャンスの大半をつくった。キケ・サラスは前半にヘディングシュートを枠外へ外したが、後半アディショナルタイムには低いシュートでアルバロ・バジェスの守りを破った。セビージャFC+の取材に応じたサラスは、喜びと悔しさが入り交じる午後を振り返った。

「結局、あのゴールはチームの素晴らしい働きに対するささやかな報いだ。特に前半は僕らが相手を圧倒し、多くのチャンスをつくった」とキケ・サラスは語った。「満足して帰ることはできない。僕らは最初から勝つ決意でピッチに立ち、それは明らかだったと思う。でも、ボールがどうしても入らないこともある」

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アグメ、キケ・サラスを巡る不満を一蹴

『Diario de Sevilla』によると、MFDiario de Sevilla、ルシアン・アグメは、レアル・ベティスのDFマルク・バルトラからの不満を一蹴した。バルトラは、イスコが絡んだ先のプレーの後もキケ・サラスがピッチに残った理由を問い、ダービーでのサンチェス・マルティネス主審の判定を批判していた。

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「なぜキケ・サラスが退場になったのか？ でも主審はイスコへのファウルを取った。文句を言い続ければいい。僕らには関係ない」とアグメは語った。「どちらのチームにとっても公平ではなかったと思うが、特に僕らに対して、ささいなファウルを取っていた。僕がジェスチャーをしていたと言って、ダービーが始まって15分でイエローカードを出した。僕らが相手を上回り、より多くのチャンスをつくり、試合の大半で優勢に立って勝利に値したことは、誰もが見ていた」

激しいダービーを経て、次は欧州での戦いへ

セビージャは終盤まで粘り、ホームの声援も力にした。キケ・サラスは「僕の心に残るのは、チームの懸命なプレーと献身、そして僕らの勢いが落ちてきたときも、週を通しても応援してくれたファンのことだ」と付け加えた。

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両チームは次の試合へ目を向ける。レアル・ベティスはブラチスラバで次のチャンピオンズリーグの戦いに臨む。