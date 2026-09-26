スペインの最高裁判所は、サッカー選手サンティ・ミナに対する禁錮4年の判決を支持した。ミナは2017年7月、アルメリア市モハカルのナイトクラブ近くに停車していたトラックの車内で、女性に性的暴行を加えたとして有罪判決を受けていた。

刑事部は、アンダルシア高等裁判所の判決に対するミナの上訴を退けた。同高等裁判所はアルメリアの裁判所の判決を支持しており、被害者に支払われる賠償額を5万ユーロから2万5000ユーロに減額していた。

最高裁判所は、ミナが被害者との近さと状況の不意を利用し、彼女の同意なしに2つの性的行為に及んだと説明した。そして、行為を続けるには彼女の抵抗を制圧するために力を用いる必要があると認識した時点で、彼は行為をやめたとした。

裁判官らは、選手が被害者から同意を得たうえでそれを誤解したことを示す証拠は存在しないと断言した。彼女の要求後に彼が行為をやめたことは行為の終了時点を定めるものではあるが、事前に彼女の同意があったことや、彼が同意を得たと信じていたことを立証するものではないと説明した。

一方、裁判所は被害者の上訴も退けた。被害者は、ミナを挿入を伴う性的暴行の罪で有罪とし、禁錮8年に加えて6年の付加刑を科すよう求めていた。

また裁判所は、本件のもう一人の被告に対する有罪を求める請求も退けた。この被告はすでに無罪判決を受けており、必要的共同加担者または犯罪の共犯者とみなすよう求められていた。

ミナが最後に所属したクラブであるセルタ・ビーゴは、2023年8月に一方的に契約を解除していた。このガリシアのクラブとの契約は当時まだ2年を残していた。