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1-1の引き分けに終わったバイエルン・ミュンヘン対ケルンの一戦で、フランス代表DFダヨ・ウパメカノが試合中の交代後にベンチで感情をあらわにし、怒りを見せる場面があった。この光景は注目を集めたが、バイエルンにとって苦しい夜となったこの試合では、ハリー・ケインとマイケル・オリーズが負傷したほか、ヴァンサン・コンパニ監督が28日間の離脱を経て指揮に復帰した。

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ドイツ紙「ビルト」によると、ウパメカノはピッチを退いた後、怒りを表すようにベンチで上着を投げ捨て、ドリンクボトルの1本を蹴り飛ばしたという。この時、バイエルンは試合で苦戦を強いられており、最終的にホームでケルンを相手に勝ち点2を落とすことになった。

このフランス人DFの交代は異例の状況の中で行われた。予定されていた交代の実施が遅れたためだ。本来はキムが代わって出場するはずだったが、交代に関する新ルールに従い、キムはタッチライン際で1分間待機しなければならなかった。

さらにプレーが続いてボールがピッチの外に出なかったため、待機時間は約4分にまで延び、ようやく交代が完了してバイエルンは全選手がそろった状態でプレーに戻った。

コンパニ監督の復帰に水を差した出来事は、これだけではなかった。指揮官は28日前に髄膜炎を患って以来、初めてベンチに座った。さらに左肩脱臼のために手術も受けており、この試合では腕に装具を着けた姿で登場した。

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バイエルンは試合の立ち上がりからつまずいた。12分、ケルンが守備のミスを突き、マイキー・ムーアが先制点を挙げる。ムーアは自ら起点となったカウンターから、エル・マラのヒールパスを受けると、GKヨナス・ウルビッヒをかわしてゴールに流し込んだ。

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バイエルンの苦境はさらに深まる。35分、ハリー・ケインがジョエル・シュミートのタックルを受けて左脚の痛みを訴え、その後、41分に負傷したマイケル・オリーズもハーフタイムにピッチを後にせざるを得なかった。

しかもこの試合では、ルイス・ディアス、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィスを欠いており、コーチングスタッフにかかる重圧はさらに増した。

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一方、この試合ではジャマル・ムシアラが戦列に復帰した。70分から途中出場すると、その10分後にはあわやバイエルンに決勝点をもたらすところだった。しかし、攻撃はスコアを動かすには至らず、試合は1-1の引き分けで終了。コンパニ監督は復帰後初の試合を勝ち点1で終えることとなり、ウパメカノが怒りをあらわにした場面は、この夜の最も印象的なシーンのひとつとなった。