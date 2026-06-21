上田綾瀬が、日本史上最大のワールドカップ勝利の主役となった。

日本は2試合を終え、オランダと同じ勝ち点4を獲得。グアダルーペで行われたチュニジア戦では0-4で完勝し、ワールドカップ史上最大の勝利となった。金曜日のスウェーデン戦に勝てば、ベスト16進出がほぼ確定する。

先週のオランダ戦で1点を奪った日本は、今回も好スタートを切った。左からの攻撃を鎌田大地が至近距離で押し込み先制。30分には上田綾瀬がペナルティエリア外から左下に突き刺し2点目。

日本は試合を支配し、チュニジアを圧倒。GKアイメン・ダメンが幾度も好守で追加点を許さなかった。

前半だけで3－0とし、選手たちは満足そうにロッカールームへ。

後半も流れは変わらず、日本は試合を支配し続けた。終了20分前、上田のパスを受けた伊藤純也が右から冷静に決め3－0。

この得点でスタジアムは完全に落ち着きを取り戻した。上田は試合終了間際、逆方向への正確なヘディングでダメ押し。この大勝で日本はオランダと同様の勝ち点4とした。金曜には勝ち点3でオランダに敗れた雪辱を晴らしたいスウェーデンと対戦する。

チュニジアは2試合で大会を終えた。スウェーデンと日本への大敗でノックアウトステージ進出は消えた。木曜深夜にはオランダ戦が残っている。