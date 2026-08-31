上田綺世がフェイエノールトからリールOSCへ正式に移籍する。ロッテルダムのクラブが月曜夜、公式チャンネルを通じて発表した。フランスで日本人FWは2030年半ばまでの契約にサインする。

「ここでみんなとともに過ごした数々の素晴らしい瞬間のあとにフェイエノールトを離れるのは、とても感慨深いです」と、上田はロッテルダムのクラブ公式サイトで語った。「ただただ感謝の気持ちしかありません」

「サポーターやクラブの人たちが、いつも僕を信じて信頼してくれたことに。そして、前のシーズンに僕が見せることのできたすべてのことに感謝しています。フェイエノールトで得点王のタイトルとともに締めくくることができたのはうれしいですし、先週日曜にもデ・カイプで得点する感覚をもう一度味わえたこともうれしいです」

「このクラブでの年月が僕に与えてくれたものは忘れられません。いつかまた皆さんと再会できて、サポーターがいつも僕のために歌ってくれたあのチャントを、もう一度聞けることを願っています。すべてに感謝します。本当に素晴らしかったです」

フェイエノールトは2023年にセルクル・ブルージュから上田を獲得した。それ以降、FWはクラブで公式戦112試合に出場し、43得点7アシストを記録した。

昨季は25ゴールでVriendenLoterijエールディビジの得点王に輝いた。日曜午後にはADOデン・ハーグ戦でデ・カイプのピッチにも立った。上田は得点を挙げ、そのゴールでフェイエノールトの2-2の引き分けに貢献した。

デ・テレグラーフは此前、移籍金は最低2000万ユーロと報じていたが、フットバル・インターナショナル、ファブリツィオ・ロマーノ、そしてレキップなどによれば、それよりかなり低いという。後者3つの情報源は1500万ユーロと伝えている。