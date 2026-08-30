上田綺世がフェイエノールトを離れ、LOSCリールへ移籍すると、『デ・テレグラーフ』が報じた。フランスの強豪クラブは、ロッテルダムのクラブで得点源となっていたストライカーに最低2000万ユーロを支払い、これにより上田は市場閉幕直前に望んでいた移籍を実現させることになる。

日曜の早い時間には、『アルヘメーン・ダフブラット』もすでに、リールが上田に強い関心を示していると報じていた。同紙はその時点では最終的な移籍先についてなお慎重な姿勢を崩していなかったが、『デ・テレグラーフ』とFeyenoord Transfermarktによれば、28歳のFWがフランスへ渡ることはすでに確定している。

フェイエノールトとリールの間でどのような正確な金銭条件が結ばれているのかは、まだ明らかになっていない。

ADOデン・ハーグ戦後には、『フットバル・インターナショナル』を通じて、上田がフェイエノールトでの最後の試合を戦った可能性が高いことがすでに伝えられていた。長い間、このFWには具体的な関心が欠けていたが、リールがここに来て獲得を押し切った。

上田は日曜午後、デ・カイプでのADOデン・ハーグ戦にも出場していた。日本人FWは得点を記録し、そのゴールでフェイエノールトを2-2の引き分けに導いた。

このストライカーは昨季、強い印象を残した。上田はエールディビジ得点王に輝き、充実のシーズンをリールへの移籍という形で実らせることになりそうだ。

さらにフランスのクラブでも、上田は欧州最高峰の舞台でプレーを続けることになる。リールは今季、チャンピオンズリーグにも出場する。

この移籍期間の earlier には、フェネルバフチェもフェイエノールトのFWに本格的な関心を示していた。しかし、トルコのクラブがロメル・ルカクを獲得したことで、その話題は次第に後景へと退いていった。