上田綺世が今後数日以内にフェイエノールトを退団する可能性は非常に高いようだ。クラブ番のマルタイン・クラベンダムが『Voetbal International』を通じて伝えている。

日本人FWには、チャンピオンズリーグに出場するクラブが強い関心を示しているという。ただし、それがどのクラブなのかは明かされていない。

フェネルバフチェが今夏の移籍期間中に上田への関心を示していたことは、すでに分かっている。同クラブは今週前半にチャンピオンズリーグ本戦出場を決めた。また、上田にはイプスウィッチ行きの可能性も取り沙汰されていたが、どうやら同クラブは本格的には動かないようだ。

クラベンダムによれば、上田はすでにフェイエノールトで最後の試合を終えている可能性が高いという。その試合は今週日曜のADOデン・ハーグ戦だった。上田は2-2の引き分けに終わったこの一戦で、1点差に詰め寄るゴールを決めていた。

フェイエノールトはすでにナチョ・フェリを新たなFWとして獲得しているが、ここまでの最初のプレーを見る限り、上田の後継者として理想的な存在かどうかはまだ不透明だ。さらに、カスパー・テングステットがトゥールーズへ移籍するため、他にセンターフォワードとして数えられるのはシャキール・ファン・ペルシだけとなっている。

そのため、デヴィ・リゴーは移籍市場で再び動く可能性が高そうだ。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は日曜、ESPNのカメラの前で「それについては今後数日を見守らなければならない」と語っている。

ファン・ブロンクホルスト監督は「デヴィがその件に取り組んでいるのは明らかだし、何か動きがあることを願っている。選手を獲得できるかどうか、財政的にすべて実現可能かを見極めるのはクラブの役目であって、私の仕事ではない」と述べた。