移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者とマッテオ・モレット記者によれば、ロメル・ルカクとフェネルバフチェは個人合意に達した。トルコ側はすでにフェイエノールトFW上田綺世にもオファーを出していたが、ベルギー代表FWの加入が日本代表FWにとって何を意味するのかは不透明だ。

フェネルバフチェはナポリに対し、約600万ユーロのオファーを提示した。報道によると、イタリアのクラブはその提案を拒否し、すでに逆オファーを出している。

ナポリはこのベルギー人ストライカーに約1200万ユーロを求めている。ロマーノ記者によれば、フェネルバフチェはすでにナポリに新たな提案も送ったという。

そのため、完全合意はますます近づいているようだ。ルカクとフェネルバフチェはすでに個人条件で合意しており、残るのは両クラブ間の合意のみとなっている。

また、フェネルバフチェは上田にもオファーを出していると、『Voetbal International』が日曜朝に伝えた。報道によると、フェイエノールトはこの日本人FWに約2500万ユーロを求めている。

テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーは、上田自身もスュペル・リグ移籍に前向きであることを条件に、トルコ側と交渉のテーブルに着く用意がある。

ルカクが加入した場合、それがフェネルバフチェの上田への関心にどのような影響を与えるのかは、現時点では不明だ。いずれにせよ、ベルギー人FWを獲得すれば、このトルコの強豪は経験豊富でボールを収められるストライカーを戦力に加えることになる。