上田の退団後、フェイエノールトがレンジャーズのFW獲得に動く

フェイエノールトがボヤン・ミオフスキに関心を示していると、Sky SportsとThe Rangers Reviewが報じた。レンジャーズFCに所属する27歳のFWは、ロッテルダム南部で、リールOSCへ移籍した上田綺世の後継候補と見なされている。一時的な移籍も選択肢に入っている。

The Rangers Reviewによると、フェイエノールトは月曜日、ミオフスキをデ・カイプへ迎え入れる条件についてレンジャーズに問い合わせた。ジャーナリストのジョシュア・バリーは、スコットランドのクラブがこのFWの期限付き移籍に応じる用意がある可能性を伝えている。

上田は約1500万ユーロでフランスへ移籍し、これによりフェイエノールトは再びCFのポジションを補強する余地を得た。クラブには現在、ナチョ・フェリとシャキール・ファン・ペルシという2人のセンターフォワードが残っている。

ミオフスキの名前は、すでにフェイエノールトの有力候補として浮上している。Sky Sportsは、フェイエノールトがすでにこの北マケドニア人FWの代理人と接触したと報じている。

ミオフスキがレンジャーズを離れる可能性は排除されていない。スコットランドの強豪クラブは現在、ポートランド・ティンバーズのケビン・ケルシー獲得を進めており、同選手はすでにアイブロックスでのメディカルチェックを無事に通過している。

レンジャーズがケルシーの移籍を実際に完了させれば、それがミオフスキ退団への扉を開く可能性がある。このFWは昨年、300万ユーロでジローナから加入したが、スコットランドでは不動の先発選手にはなれなかった。

ミオフスキは昨季、レンジャーズでリーグ戦26試合に出場した。その中で、北マケドニア代表として41試合出場の同選手は7ゴールを記録し、定期的に途中出場の役割で甘んじなければならなかった。

ミオフスキはレンジャーズと2029年半ばまで契約を残しており、フェイエノールトは移籍金を巡ってスコットランド側と交渉する必要がある。現在の市場評価によると、このFWの価値は約250万ユーロと見積もられている。