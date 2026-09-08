上田綺世がリールOSCで初めてチャンピオンズリーグのゴールを決めた。しかし、イーサン・エムバペのあまりに軽率な一発退場もあり、レアル・ベティス戦の敗戦（2-3）を防ぐには不十分だった。アーリング・ハーランドは今回もマンチェスター・シティにとって貴重な存在となった。

FCポルト 0-2 マンチェスター・シティ

マンチェスター・シティはポルトでの一戦の立ち上がりで脆さを見せた。だが、アウェーのチームは前半が進むにつれて調子を上げ、ハーランドとフィル・フォーデンのシュートがGKジオゴ・コスタのセーブに阻まれる不運もあった。

ポルトは前半、一度も枠内シュートを打てなかった。これは2003-04シーズン以来初めてのことだった。ウィリアム・ゴメスが一度狙ったものの、オフサイドの位置から放ったそのシュートは大きく外れた。両チームは0-0でハーフタイムを迎えた。

雨の降るポルトで、マンチェスター・シティは後半立ち上がりから勢いよく入った。再開直後にはハーランドがポストを使ってヘディングシュートを決めた。ポルトにもチャンスはあり、アルベルト・コスタが頭でつないだボールにネウエン・ペレスがあと一歩で合わせ切れなかった。リードがわずかだったこともあり、アウェーのチームには緊張感も漂い、ジャンルイジ・ドンナルンマは不安定な印象を与えていた。

マルク・グエイがポルトのガブリ・ベイガの顔に腕を当てた場面では騒然となった。主審シモン・マルチニアクはこのプレーを罰せず、VARのポル・ファン・ブーケルも介入しなかった。

エンツォ・マレスカ率いるチームは終盤をしのぎ切り、ハーランドが追加点も奪取。ヨーロッパでの戦いを勝ち点3でスタートさせた。来週末のマンチェスター・ユナイテッドとのダービーへ向けても、良い前哨戦となった。

リールOSC 2-3 レアル・ベティス

上田は12分、ゴール前でいち早く反応し、頭で押し込んで1-0とした。元フェイエノールトFWにとって、リールでの2点目。すでにリーグ・アンでも一度ゴールを決めていた。レアル・ベティスは立て直し、33分に追いつく。マルク・バルトラがアウェーのチームのためにヘディングで決めた。

この試合はヘディングの応酬となった。数分後にはアレクサンドロがCKからのボールをヘディングでクロスバーとポストの角へ突き刺した。レアル・ベティスは後半開始直後、あっという間にビハインドを消した。イスコの巻いたFKをバルトラが右隅へヘディングで流し込むと、前半には決定機を目立つ形で逃していた元AZのトロイ・パロットが、そのすぐ後に2-3を押し込んだ。

イーサン・エムバペが露骨に肘打ちを見舞い、一発退場となったことで、リールにとって状況は厳しくなった。数的優位となったレアル・ベティスは落ち着いて試合を締めくくり、勝ち点3をスペインに持ち帰った。