上海がアルカラスの夢の墓場に:衝撃の敗退でランキング首位の座も失う

スペインのカルロス・アルカラスが、上海マスターズの2回戦で敗退した。ベルギーのジジュ・ベルグスにセットカウント2-0で敗れる大波乱となり、スペイン人シード選手の戦いは早々に幕を閉じた。一方のベルグスは、わずか1週間前に敗れた相手へのリベンジを果たした。

世界ランキング39位のベルグスは、7-5、7-6でこの一戦を制した。勝負所での安定感が光った一方、アルカラスはミスを重ね、いつもの自分のリズムを押し付けることができず、持てる力を発揮しきれないままツアーを去ることになった。

アルカラスの敗退による影響は、上海での1敗だけにとどまらない。この結果により、ATPの年間世界ランキング1位争いは、ドイツのアレクサンダー・ズベレフの手に渡ることが確定した。

この対戦は、両者の争いの新たな1ページとなった。1週間前、東京大会のベスト16で顔を合わせた際には、アルカラスが勝利してタイトル獲得へと駒を進めていた。しかし今回、ベルグスは異なる姿で試合に臨み、立場を逆転させることに成功した。

第1セットを制す

試合は互角のペースで始まった。両者ともサービスゲームをキープするのに苦しみ、長時間を要するゲームもあったが、どちらも早い段階でのブレークには至らなかった。

転機が訪れたのは第11ゲームだった。ベルグスがチャンスをものにしてリードを奪うと、アルカラスは試合の流れとボールの状態への対応に苦しみ、「感覚だけではプレーできない。こんな状態ではプレーできない」と不満を口にした。

スペイン人選手はセットポイントを2本しのいだものの、ベルギー人選手はプレッシャーをかけ続け、7-5で第1セットを奪取。相手にさらなる重圧を与えた。

アルカラスの反撃

第2セットでも、ベルグスは集中力を維持し続けた。ロッカールームへ向かったため試合が9分近く中断されたが、コートに戻ってからも同じリズムを保った。

アルカラスは効果的なプレーが減り、不必要なミスを重ねた。その数はウィナー7本に対してミス21本に達した。対する相手はバランスを崩さず、容易に反撃の糸口を与えなかった。

セットが5-5に並んだところで、ベルグスはブレークのチャンスを得て、これをものにした。アルカラスは苦しい状況に追い込まれたが、スペイン人選手は次のゲームでブレークバックし、タイブレークへと持ち込んだ。

そして勝負の瞬間、ベルグスが主導権を握り返した。タイブレークでリードを奪い、7-6でセットを制して貴重な勝利を手にし、次のラウンドへ進んだ。次の相手は、アメリカのトミー・ポールとフランスのバレンティン・バシェロの勝者となる。