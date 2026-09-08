OPTAのスーパーコンピューターによると、ドイツのレコードマイスターが2027年6月に憧れのビッグイヤーを高々と掲げる確率は19.4％だという。これを上回るのはFCアーセナルだけで、AIによれば20.9％でもう一段高い可能性を持っている。

また、バイエルンがマドリードのエスタディオ・メトロポリターノで行われる決勝に進む確率は32.4％。準決勝進出の確率は49％となっている。準々決勝進出の可能性は70.4％で、FCBはスーパーコンピューターによればラウンド16に93.3％の確率で到達するとされている。

ビッグイヤー獲得の可能性は、他の3つのドイツ勢では大きく下がる。BVBの優勝確率は1.8％が残っている一方、VfBシュトゥットガルトとRBライプツィヒは0.7％、0.3％と、すでに小数点の前にゼロが付いている。

一方で、決勝トーナメント進出の確率という点ではやや状況が良い。ボルシア・ドルトムントがラウンド16に進む確率は58.1％、VfBは52％、RBは33.6％となっている。

チャンピオンズリーグで最も可能性が低いクラブは？

スーパーコンピューターによると、CL制覇の可能性が最も低いのはウクライナのクラブ、シャフタール・ドネツクで0％。すでに準決勝進出だけでもセンセーション級で、その確率は0.1％となっている。

BVBは今日火曜日、FCビジャレアル戦で新たなチャンピオンズリーグのシーズンに正式にスタートを切る。あすはVfBシュトゥットガルト（対バイキングFK）も初戦を迎え、その後木曜日にバイエルン（対ボデ／グリムト）とライプツィヒ（対コモ）が登場する。