火曜夜のロヒブランコス戦で決めた先制ゴールは、カールにとってキャリア通算5点目のチャンピオンズリーグでの得点となった。

18歳254日のカールは、同大会で通算5得点を挙げた史上4番目に若い選手となった。5点目を決めた時点でバイエルン・ミュンヘンの攻撃的選手より若かったのは、バルセロナのラミン・ヤマル（17歳291日）、レアル・マドリーのキリアン・エンバペ（18歳120日）、そしてブランコスのレジェンド、ラウール（18歳162日）だけだ。

カールにとって今季の同大会初ゴールだった。ほかの4得点は、歴史的な1点を含め、昨季に挙げている。全公式戦では、18歳のカールは2026-27シーズンにここまで13試合に出場し、2得点2アシストを記録している。

ただ、カールが話題を呼んだのは得点だけではない。得点後に両手を耳に当てて見せた「ベラベラ」というジェスチャーも、メディアから大きな注目を集めた。

レナルト・カールはなぜアトレティコ・マドリー戦であのジェスチャーを見せたのか？

というのも、カールのこの「当てこすり」は、理論上は批判者たちに向けられたもので、その中にはバイエルンの名誉会長でクラブの重鎮であるウリ・ヘーネスも含まれていた可能性がある。ヘーネスは実際、18歳のカールを巡る最近の公の議論を引き起こした一人だった。

ヘーネスはヴェルト・アム・ゾンタークのインタビューで、カールについてこう語っていた。「彼と真剣に話をしようと決めている」。さらに、カールは「まだスーパースターにはほど遠い。若い選手には謙虚さが必要だ。オリーズとの比較が彼のためにならないのは明らかだし、両者の間にはまだ大きな隔たりがある。［中略］若い選手にはプレッシャーも必要だ。例えば、レナルト・カールをいつも抱きしめるだけで、彼のためになるのかは分からない」と述べていた。

一方、カールを擁護したのはチームメイトのマヌエル・ノイアーだ。アトレティコ戦に勝利した後、DAZNのインタビューで、この件を大げさに騒ぎ立てるべきではないと訴えた。「レニーはチームにとって非常に重要な存在だ。グループの一員だからこそ、僕たちも彼と一緒に喜んでいる。僕たちはいつも、彼に最高の試合と素晴らしいパフォーマンスをしてほしいと願っている。今日もそれを証明してくれた」と語り、若いチームメイトを擁護した。40歳のノイアーは「議論することも、話題にすることも何もない」ときっぱり述べた。