大量ゴールを量産するだけでは、キリアン・エムバペが夢見るバロンドール受賞を実現するには十分ではなかった。レアル・マドリーのスターは個人として傑出したシーズンを送ったにもかかわらず、2026年版ではイングランド人のハリー・ケインに次ぐ2位にとどまった。

スペイン紙「マルカ」は、この賞がエムバペの手から遠ざかった理由に焦点を当て、決定的な要因は個人の数字だけにとどまらず、選手が所属クラブとともに獲得するタイトル、そしてチーム全体の仕組みにどれだけ溶け込めるかにまで及ぶと指摘した。

チームタイトルが鍵

「マルカ」は、直近3人のバロンドール受賞者であるロドリ、ウスマン・デンベレ、ハリー・ケインには、所属クラブとともにタイトルを獲得したという根本的な共通点があると見ている。同紙はこれこそがエムバペを受賞から遠ざけた理由だと考えており、加えて彼らがチームの利益を第一に考える選手としてのメンタリティーを備えていることも挙げている。

エムバペは目を引く得点数を残したものの、レアル・マドリーは、このフランス人ストライカーが賞を獲得する可能性を高めるために必要としていたチームとしての成果を挙げられなかった。

同紙は、バロンドールは個人賞でありながらも、サッカーのチームとしての精神をますます色濃く反映するものになっていると指摘した。これは競争が完全に開かれていた過去2回の版で、ルカ・モドリッチとカリム・ベンゼマが受賞した際にも表れていたという。

ゴールだけではエムバペを救えなかった

エムバペはラ・リーガの得点ランキングで首位に立ち、UEFAチャンピオンズリーグの得点王に輝き、さらにワールドカップでも得点面で輝いたうえで、賞レースに臨んだ。

しかしマルカによれば、これらの成果は、個人の輝きとチームの成功を兼ね備えたライバルたちの優位性を上回るには十分ではなかった。

「マルカ」は2025年版を例に挙げた。この時、エムバペはゴールデンブーツを獲得したにもかかわらず7位にとどまり、パリ・サンジェルマン、バルセロナ、リバプールの選手たちの後塵を拝した。これらのクラブは、同紙が見るところ、レアル・マドリーより優れたシーズンを送り、重要なタイトルを獲得していた。

また、2026年版の受賞者ハリー・ケインは、ゴールを決めるだけに頼っているのではなく、ビルドアップに参加し、チームメイトと連携する能力も備えており、それがチーム全体の仕組みの中での彼の価値を高めていると指摘した。

レアル・マドリーで終わらない夢

エムバペはロンドンで賞を逃した後、失望を隠さなかったが、彼にはレアル・マドリーのユニフォームで挑戦を続ける時間がまだ残されている。

同紙は、このフランス人スターが2018年にすでに4位に入っていたことを振り返った。フランス代表とともにワールドカップで優勝した後のことで、ルカ・モドリッチ、クリスティアーノ・ロナウド、アントワーヌ・グリーズマンに次ぐ順位だった。

また、2020年にはパリ・サンジェルマンで30ゴール18アシストを記録し、争いに近づいていたが、賞は新型コロナウイルスのパンデミックのために中止された。

「マルカ」は、バロンドールのレースは長距離走に似ており、エムバペにはまだ目標を達成するための時間が残されているが、その野望を実際の受賞へと変えるためには、個人の数字とレアル・マドリーでのチームとしての成果を兼ね備える必要があると結論づけ、見解を締めくくった。







