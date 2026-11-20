共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドの最高経営責任者（CEO）オマール・ベラダが、クラブ首脳陣に向けられる厳しい視線について語り、幹部個人への攻撃の一部は行き過ぎていると主張した。ポチェッティーノ体制の初戦となるリヴァプールとの重要な一戦を控え、首脳陣は再びピッチ上の戦いに注目を向けたい考えのようだ。

広告

オールド・トラフォードでの反発にベラダが言及

マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ開幕から10試合で1勝5分け、勝ち点8で18位に低迷している。この振るわないスタートに、世界中のサポーターの怒りが噴出している。

ベラダは『スカイスポーツ』のインタビューで、こう説明した。「この順位にいれば、批判や厳しい視線にさらされるのは当然だ。我々はそれを受け入れている。もっともな批判もあれば、一線を越えているものもある。今はソーシャルメディアの時代だ。クラブについて否定的な話を広めたがる人々がいる。そうすれば反応が増え、クラブを巡る話題や動きも全般的に増えるからだ。しかし、我々はそれを脇に置いている」

サポーターの間で高まる緊張

スタンドでの不満は、オンライン上にとどまらない。フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスは最近の試合でチャントや横断幕の標的となり、ソーシャルメディア上ではウィルコックスとベラダの双方に退任を求める声が大きく広がっている。

幹部への批判に加え、クラブの所有体制も不満の背景にある。サポーターは少数株主のジム・ラトクリフ卿にクラブを去るよう求めるチャントを繰り返している。グレイザー家に対する怒りも根強い。2005年の借り入れを伴う買収以来、マンチェスター・ユナイテッドは負債を抱え、その額は現在10億ポンドを超えている。

広告 広告

注目はポチェッティーノ体制の船出へ

ベラダの発言は、 ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの監督として初めて指揮を執る試合 のわずか数日前に出たものだ。アルゼンチン出身の指揮官は日曜日、宿敵リヴァプールと対戦するためアンフィールドに乗り込む。初戦から厳しい試練が待ち受ける。

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

ポチェッティーノはマイケル・キャリックの後任に就いた。キャリックの在任中、プレミアリーグでの勝利は8月30日のイプスウィッチ・タウン戦で挙げた5-2の1勝だけだった。ユナイテッドは直近の試合で闘志を見せた。チャンピオンズリーグではローマを相手に2点差から逆転して3-2で勝利。さらに、代表戦期間前の最終戦ではアストン・ヴィラに対して2度にわたり2点差を追いつき、4-4の引き分けに持ち込んだ。それでもキャリックの職を守るには至らなかった。

ポチェッティーノを待つ厳しい日程

ポチェッティーノのオールド・トラフォードでの船出には、厳しい試合が続く 。日曜日のリヴァプール戦後、ユナイテッドは水曜日にポルトガルへ遠征し、チャンピオンズリーグでスポルティングCPと対戦する。同大会のリーグフェーズでは4試合で勝ち点6、17位につけている。その後、11月28日にブレントフォードをホームに迎え、12月2日には再び遠征してニューカッスル・ユナイテッドと対戦する。