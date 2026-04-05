「一部の人々が考えているようなことではない」…ロシニョール、エンツォの代理人の発言に反論

チェルシーのライアン・ロシニョール監督は、エンツォ・フェルナンデスの代理人を務めるハビエル・バストーリが、同アルゼンチン人選手がレアル・マドリード移籍の可能性に言及した発言を受けて科された出場停止処分について述べたコメントに対し、反応を示した。

エンツォ・フェルナンデスは、マドリードでの生活を希望していると述べ、以前にも来年のワールドカップ後にチェルシーを去る可能性に前向きな姿勢を示していた。また、レアル・マドリードのレジェンドであるトニ・クロースとルカ・モドリッチを自身のロールモデルとして挙げた。

これに対し、チェルシー首脳陣はエンツォを出場停止処分とし、ホームで行われるFAカップ準々決勝のポート・ヴェイル戦への出場を禁止した。また、来週日曜日のプレミアリーグ、マンチェスター・シティ戦にも出場できないことになり、ロシニョール監督は「彼は一線を越えてしまった」と説明した。

一方、バストーリはこの処分について、「彼は状況を理解していなかった。監督から伝えられた際、彼は非常にプロフェッショナルで常に責任感があり、決定を尊重する選手なので受け入れたが、我々は処分の正当性が理解できない」とコメントした。

さらに「エンツォは他のクラブの名前を挙げたわけでも、チェルシーを去りたいと言ったわけでもない。単に、いつか住みたい場所はどこかという質問に対して、マドリードという都市について話しただけだ。 言語や文化、ブエノスアイレスに似た気候から、アルゼンチン人なら誰でもマドリードを選ぶのは自然なことだ。しかし、彼がチェルシーやロンドンを去りたいと言ったことは一度もない」

代理人は次のように説明した。「この処分は全く不当だ。チャンピオンズリーグ出場権争いにおいてチェルシーにとって決定的な2試合で、チームの最重要選手であり、中核であり、ピッチ上のリーダーである選手を出場停止にするのは非常に過酷だ。チームの現状を考慮すれば、この出場停止に正当な理由や正当化は存在しない」。

フェルナンデス（25歳）は、土曜日に開催されたFAカップのポート・ヴェイル戦（7-0でチェルシーの大勝）を欠場した。

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大勝の後、ロシニョールはバストーリの発言について問われ、英紙「ミラー」が報じたコメントの中で「それは彼の意見であり、他人の意見についてはコメントしない」と答えた。

この処分が不当だったかどうかについて、ロシニョールは次のように述べた。「適切な時期が来れば、今ではないが、起きたことすべてについて話し合うつもりだ。エンツォと私との間で、その対話が必ず行われると確信している。私とエンツォの関係は極めて良好だ。今日彼に会い、直接話をしたが、一部の人々が考えているような状況ではない」。

さらに、「エンツォは私が彼をどう思っているかよく分かっているし、今日彼がチームメイトを支えている姿を見られて素晴らしかった。我々は前進し続け、シーズンを可能な限り最高の形で締めくくるよう努める」と付け加えた。

フェルナンデスがチームメイトに謝罪したかどうかを問われると、監督は「昨日も言ったように、エンツォであろうと他の選手であろうと、私が選手と個別に交わす会話はチーム内にとどまるものだ。ロッカールームにはプライバシーがある」と述べた。

さらに「彼の人間性について、私がどう見ているかをはっきりと伝えた。彼は本当に素晴らしい人間だ。しかし同時に、今は全員がサッカーに集中し、今シーズンの目標を達成してほしい」と続けた。