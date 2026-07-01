一連の摘発が続く…警察がドイツサッカー連盟本部を家宅捜索

ドイツサッカー界は、2026年W杯32強でパラグアイに敗退したショックが冷めやらぬ中、新たな打撃を受けた。ユーロ2024の開催を巡る汚職・賄賂疑惑で、警察がドイツサッカー連盟（DFB）本部を家宅捜索した。

ドイツ紙「フェルト」によると、水曜日の朝、ノルトライン＝ヴェストファーレン州刑事警察局の捜査官150人以上が、フランクフルトのドイツサッカー連盟本部や大会開催都市の自治体などを家宅捜索した。

捜査対象は66歳のドイツ人男性と46歳のフランス人男性で、組織的な優遇措置に関与し、贈収賄の疑いがある。

捜査の焦点となっているのは、ユーロ2024の試合チケット数千枚の配布と、大会前にゲストや関係者に違法に提供された疑いのあるホテル宿泊招待だ。

捜査は、大会関連の利益を得た疑いがある複数の自治体職員にも及ぶ可能性がある。

問題の根源は、大会運営のためにドイツサッカー連盟（DFB）と欧州サッカー連盟（UEFA）が設立した合弁会社「Euro 2024 GmbH」にある。

このフランス人幹部は開催都市担当で、注目度の高い試合への招待状を送った疑いがある。 捜査によると、ドイツ人容疑者はミュンヘンでのスペイン対フランス準決勝チケットなど、約2400ユーロ相当の利益を受けた疑いがある。

この騒動は、ドイツ代表がパラグアイに敗れ2026年W杯予選敗退からわずか数時間後に表面化した。技術面でも運営面でも困難が続くドイツサッカー界にとって、さらなる打撃となっている。

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