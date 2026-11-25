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次の移籍市場が近づくと、シュトゥットガルトでは再び選手の退団を巡る憶測が相次ぐ。移籍収入を得なければならない。なぜそうなのか、そしてクラブがある種の袋小路に陥っているのはなぜなのか。

降格候補から欧州カップ戦の常連へ、存続への不安からカップ戦優勝へ、特徴のないチームからドイツ代表選手らを擁するチームへ。ここ数年のシュトゥットガルトの躍進は、近年のブンデスリーガで最も目覚ましい変化の一つであることに疑いの余地はない。

それでも監査役会は何年も前から高揚感にブレーキをかけ、常に財政に目を配ってきた。もちろん、少なくともドイツでは、どのクラブにとっても経済面は重要だ。ただシュトゥットガルトでは、上層部が求める移籍収入を得るため、主力の退団が取り沙汰されることが、もはやちょっとした恒例行事になっている。昨夏もそうだったし、冬の移籍市場が開くまでの今の数週間もそうだ。この状況は ウリ・ヘーネスも見過ごしていない 。

ジェイミー・ルウェリング、ビラル・エル・ハヌス、そして もはや絶対的な存在ではないとされるアンジェロ・シュティラー が売却候補に挙がる。ラモン・ヘンドリクスや ユルゲン・クロップのお気に入りであるフィン・イェルチュ にも関心が寄せられている。名前の挙がった選手の誰かが実際に去る、あるいは去らざるを得なくなれば、戦力面での痛手は相当に大きい。そもそも、なぜシュトゥットガルトがそこまで大きな戦力低下を受け入れるのか、という疑問もある。

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シュトゥットガルトはわずか1年余り前、ニック・ヴォルテマーデで巨額の収入を得たうえ、再びDFBポカール決勝に進み、収益性の高いチャンピオンズリーグ出場権も獲得した。大金が消えてなくなったわけではないはずだ。だが、話はそう単純ではない。

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独自の拠点づくりへ、シュトゥットガルトの壮大な計画

1セントまで何度も勘定するというシュヴァーベン地方の人々への固定観念も当てはまらない。数千万ユーロ台半ばの移籍収入を得るという監査役会の方針には、複数の課題が絡んでいる。

一つは、2025事業年度の好調な財務数値にもかかわらず、シュトゥットガルトがインフラ整備に資金を必要としていることだ。収入は2024年より8000万ユーロ以上、利益も約700万ユーロ増えた。すでに8月には、メルセデス通りのクラブ事務所を全面改修し、場合によっては完全に建て替える計画が明らかになっていた。アレクサンダー・ヴェーレ会長は会員総会で、カール・ベンツ・センターを購入したい考えも示した。建物はMHPアレーナとポルシェ・アレーナの間にある。敷地には2万平方メートルの利用可能な床面積があり、現在シュトゥットガルトはその一部をマーケティング部門、ファンショップ、育成アカデミーなどのために借りている。クラブ博物館も計画されている。

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『ビルト』紙によると、カール・ベンツ・センターの購入だけで5000万ユーロが必要になる。銀行融資で賄い、賃料の支払いがなくなることで長期的には費用を回収する計画だ。これに伴い、1980年代に建てられたクラブ事務所の改修も2029年から始まる可能性がある。

融資といえば、2024年の欧州選手権に向けて行われたMHPアレーナの改修費も、まだ返済し終えていない。最終的な費用は1億3000万～1億4000万ユーロに上り、借入金の返済は2034年まで続く。

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自立を目指し、バート・カンシュタットに独自の一大拠点を築くという夢は、シュトゥットガルトの高い野心を物語る。前述の会員総会では、ヴェーレがスピーチの最後に「いつかここネッカーパークに、さらに大きなスタジアムを造れるかもしれない」と冗談まで口にした。

Getty Images

難題山積！シュトゥットガルトに退団ラッシュの恐れ

もう一つは、決して軽視できない夏の移籍収支の赤字を埋める必要があることだ。報道によれば、加入後まだ結果を出せていないジェナン・ペイチノヴィッチとレオ・ザウアー、そしてレンタル加入していたエル・ハヌスの完全移籍獲得に計5500万ユーロを投じた一方、帳簿上の収入は約3800万ユーロだった。ただし、実際にはその相当額がシュトゥットガルトの口座に入っていない。

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3800万ユーロに含まれるチェマ・アンドレスの移籍金約2200万～2300万ユーロからは、再売却時の分配条項によってレアル・マドリーが多額を受け取った。正確な金額は明らかにされておらず、報道によっても大きく異なる。半額の1100万ユーロとするものもあれば、700万ユーロとするものもある。 さらに、この退団は今やクラブ内部で疑問視されているという 。移籍市場が閉まる直前という遅いタイミングだったため、代役を獲得できなかったからだ。

一方で、 エル・ハヌス、シュティラー、ルウェリング は夏、それぞれ約4000万ユーロの収入をもたらし、投資額を一気に相殺し得た好条件のオファーを断っている。

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加えて、競技面の躍進に伴って人件費も増えている。『キッカー』によれば、3年間で1億500万ユーロから1億6300万ユーロに膨らんだ。高額な新戦力の獲得に加え、主将デニス・ウンダフら主力との契約延長によって給与負担は大幅に増加した。ウンダフは 年俸550万ユーロにボーナスと契約金を加え、クラブ史上最高給の選手となった 。

遅くとも来季には、次に誰を給与ランキングの上位へ引き上げるべきかという問題も生じる。 その1年後には、大幅なチーム再編を迫られる恐れがある 。実に15人（！）の契約が満了を迎える。現在の主力であるマクシミリアン・ミッテルシュテット、ジェフ・シャボ、クリス・フューリヒ、ヨシャ・ヴァグノマン、そしてシュティラー、デミロヴィッチ、ヘンドリクスも含まれる。 若手ヤニク・シュパルト の契約も満了する。つまり夏までに、ほぼ決着をつけなければならない。選手から再び移籍金を得るには、その夏が最後の機会となる。さもなければ、移籍金なしでの退団が相次ぎかねない。ファビアン・ヴォールゲムートとクリスティアン・ゲントナーら強化担当にとって、途方もない難題だ。

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例えばヘンドリクスとは、しばらく前から交渉を続けている 。だが25歳の同選手は、大幅な昇給に加えて契約解除条項も求めているとされる。一方、監査役会の大半は今後、その種の条項を設けたくないようだ。最近の経験が苦いものだったからである。ヴァルデマール・アントンは2250万ユーロ、セルー・ギラシーは1850万ユーロで、いずれも比較的安価にドルトムントへ移籍した。伊藤洋輝は2350万ユーロでバイエルン・ミュンヘンに加入した。現チームで同様の契約解除条項を持つのは、シュティラー（3700万ユーロ）とエル・ハヌス（7500万ユーロ）の2人だけだ。『シュポルト・ビルト』によれば、フューリヒの条項は先ごろ失効した。

一触即発のセバスティアン・ヘーネス、シュトゥットガルトが抱える解決困難な問題

今冬、シュトゥットガルトは売却候補に対して、さらに高い移籍金を要求できるかもしれない。シーズン途中に主力を失う痛みを踏まえれば、交渉上の立場は一段と強いはずだ。その一方、レギュラーを失えばセバスティアン・ヘーネス監督は不満を抱くだろう。当然ながら、主力選手を誰一人手放したくないからだ。

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ヴォルテマーデの退団後にも、ヘーネスは明らかな苛立ちを隠さず、公の場でチーム編成を批判して補強を要求した 。「もちろん、財政的な事情はある」と述べ、「緊張関係」が生まれるのは「普通のこと」だとも語った。「だが、競技面の責任を負うのは監督だ」。この考えが今も変わっていないのは当然だ。一触即発の状況である。しかも前述の理由から、シーズン後には移籍収支の問題がまた繰り返される。

競技面の目標も危うくなり、さらなる影響が連鎖する。チャンピオンズリーグで勝ち進めば1000万～2000万ユーロの収入につながる。現在は4試合で勝ち点7を得ており、勝ち抜けは十分に現実的だ。リーグフェーズの最後の2試合、クラブ・ブルッヘ戦とPSVアイントホーフェン戦は、決定的な意味を持つ可能性があるが、開催は年明け、移籍市場がすでに開いた後になる。

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さらに、新年に再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得できれば、ヘンドリクスらとの今後の、あるいは進行中の契約交渉でも立場が強まる。もっとも、今季の不安定なスタートを考えれば、出場権獲得は決して確実ではない。ただ、10試合を終えた段階で見通しを示すには、まだ少し早い。

こうしてシュトゥットガルトは、ある種の袋小路に陥っている。戦力の維持と財政の両立は、首脳陣にとって解決困難な問題になりつつある。そのうえ、ヘーネス監督との緊張が生まれることも避けられそうにない。なお、同監督の契約も2028年に満了する。

Getty Images

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シュトゥットガルトに退団ラッシュの恐れ、契約満了を迎える選手たち