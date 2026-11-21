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マンチェスター・ユナイテッドの最高経営責任者（CEO）オマル・ベラーダが、サポーターからの激しい反発に反論。クラブ首脳陣に向けられた最近の批判の一部は、一線を越えていると主張した。異例のインタビューが行われたのは、マウリシオ・ポチェッティーノが日曜日のリヴァプール戦で初めて指揮を執る準備を進める中でのことだ。

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ベラーダ、強まる経営陣への反発に言及

ベラーダは、クラブを取り巻く不満の高まりについて率直に語った。サポーターの怒りには完全に正当なものもあると認める一方、クラブ首脳陣への最近の執拗な攻撃は行き過ぎだと強く考えている。ユナイテッドは 今季の惨憺たるスタート を経て、現在プレミアリーグで18位に低迷している。

国内リーグでの悲惨な成績を受け、熱心なファンからはスタンドでもオンラインでも怒りの声が上がっている。オールド・トラッフォードの経営陣の主要人物は、ここ数週間、厳しい目を向けられてきた。即座の抜本的な改革を強く求めるサポーターは、ベラーダ本人とフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスを特に厳しく批判している。

SNS時代に越えられる一線

『Sky Sports』のインタビューで、ベラーダは現代のデジタル環境が絶えず否定的な声を増幅させていると説明した。クラブの首脳陣は外部の雑音を受け流し、続く問題の解決に集中しようとしていると強調した。

ベラーダは「この立場にいれば、批判や厳しい目が向けられるのは当然です」と認め、こう続けた。「私たちはそれを受け入れています。正当なものもあれば、一線を越えるものもあります。今はSNSの時代です。クラブについて否定的な話題を作れば、より多くの反応を得られるため、そうした話を広めたがる人がいます。しかし、私たちはそれを脇に置いています」

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クラブのオーナーへの抗議も拡大

ベラーダとウィルコックスに向けられた激しい敵意は、マンチェスター・ユナイテッドのオーナー体制に対する、はるかに広範で根深い抗議の一部にすぎない。ここ数週間、SNS上では両幹部の解任を強く求める声が上がっている。

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スタジアムに足を運ぶファンも、最近の厳しい試合で経営陣に怒りをあらわにしている。INEOSのトップで少数株主でもあるサー・ジム・ラトクリフに、サッカー事業から手を引くよう求めるチャントが、今ではスタジアムでたびたび聞かれる。

一方、グレイザー家に対する長年の反感も、ファンの間で依然として非常に強い。物議を醸した2005年の借り入れを伴う買収によって、歴史あるクラブは巨額の財務負担を抱えることになり、負債総額は現在10億ポンドを超えている。

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ポチェッティーノ、リヴァプールとの大一番へ

オールド・トラッフォードを覆う極めて険悪で混乱した状況の中、 新たに就任したポチェッティーノ監督 には厳しい船出が待つ。アルゼンチン人指揮官は、立て直しが必要なチームを奮い立たせ、クラブを降格圏から脱出させるという極めて困難な課題に直面している。

ポチェッティーノは日曜午後、宿敵リヴァプールとのプレミアリーグの大一番で、ユナイテッドでの指揮を正式にスタートさせる。アンフィールドで予想外の好結果を収めれば、経営陣への高まる圧力を和らげる助けになることは間違いない。しかし、再び大敗を喫すれば、深い不満を抱くファンの怒りがさらに強まる可能性がある。