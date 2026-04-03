「一線を越えた」…チェルシー、マドリードに関する発言を受けてエンソに厳しい処分で衝撃を与える

チェルシーは、チームのアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスに対し、今夏の移籍市場を前にレアル・マドリードへの“秋波”と受け取られた発言を理由に、2試合の出場停止処分を科したと発表した。

フェルナンデスは先月、チェルシーがUEFAチャンピオンズリーグから敗退した後、「来季もスタンフォード・ブリッジに残るかどうか分からない」と語った。なお、同選手の契約は2032年まで残っている。

同じインタビューでフェルナンデスは、レアル・マドリードとの交渉は一切ないとし、チェルシーに集中していると強調したが、「ワールドカップ後に何が起きるかを見る」とも述べた。

さらに物議を醸したのは、別のインタビューで「スペインに住みたい」と発言し、マドリードはブエノスアイレスの街を思い出させると語ったことだ。スペイン紙はこれを、王者クラブの首脳陣の関心を引こうとする試みだと解釈した。

懲戒処分

チェルシーのリアム・ロシニアー監督は金曜日の記者会見で、フェルナンデスを土曜日のFAカップ準々決勝ポート・ヴェイル戦、そして4月12日のプレミアリーグ、マンチェスター・シティ戦のメンバーから外したと述べた。

監督は「エンソがこのような話し方をしたのは残念だ」と付け加えた。

また「彼に対して悪く言うつもりはないが、クラブの文化、そして私たちが築こうとしているものに関して、ある一線を越えた。人としても選手としても彼を非常に尊敬しているし、彼も我々の成功を望んでいるからこそ、フラストレーションがあるのだろう」と続けた。

さらに「出場停止の決定は私一人の判断ではなく、フロント、オーナー、選手たちの合意によるものだ。エンソに対して門を閉ざしたわけではないが、これは懲戒処分である。チームの文化は守らなければならず、この点で限度を超えてしまった」と語った。

そして「こうした発言の多くは、結果の面で厳しい10日間の後に出たものだ。私にとって監督として、あるいは選手としても、おそらく最も厳しい時期だった」と付け加えた。

チェルシーは3月11日から21日にかけて4連敗を喫しており、その中にはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でパリ・サンジェルマンに2戦合計（8-2）で大敗した試合も含まれていた。

25歳のフェルナンデスは2023年1月、イングランド史上最高額となる1億700万ポンドの移籍金で「ブルーズ」に加入し、その後161試合に出場している。

ロシニアー監督が1月に就任して以降、チェルシーは19試合で10勝、7敗、2分けを記録している。

同チームはプレミアリーグで6位につけており、チャンピオンズリーグ出場権争いにおいて、4位のアストン・ヴィラに勝ち点6差をつけられている。