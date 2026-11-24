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アトレティコ・マドリーの主将コケが、ディエゴ・シメオネ監督の通算345勝を称えた。就任から15年を経ても、勝利への渇望と選手に求める厳しさは変わらないという。水曜日のヴァイキングとのチャンピオンズリーグ戦を前に、自身のコンディションと、最後までクラブに尽くす決意についても語った。

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コケがシメオネの通算345勝を祝福

アトレティコ・マドリーの主将コケは、ディエゴ・シメオネ監督がクラブで345勝に到達した功績を称えた。就任から15年にわたってアトレティコの意識を変えてきたアルゼンチン人指揮官を称賛している。水曜日のヴァイキングとのチャンピオンズリーグ戦を前に、メトロポリターノで取材に応じた34歳のMFは、日曜日のヘタフェ戦に3-0で勝利した後、チーム全員でシメオネ監督を直接祝福したと明かした。

「本人にも直接伝えたし、チーム全員の前で監督を祝福した。本当に信じられないことだから」とコケは語った。「これほど大きなクラブで長年指揮を執り、クラブや、かつて在籍した選手と今いる選手の意識を変えてきた。毎日競い続け、同じ情熱、勝利への渇望、意欲を持ち続けている。本当に称賛すべきことで、それがクラブ全体に浸透したと思う。これからも長く続いてほしい」

シメオネが日々求めるものは変わらない

2011年に就任したシメオネ監督は、欧州のトップリーグで最も長く同じクラブを率いる監督となった。これまでにラ・リーガで2度、コパ・デル・レイで1度、ヨーロッパリーグとUEFAスーパーカップでそれぞれ2度の優勝を果たしている。コケは日曜日の勝利後、監督の感情をより表に出す一面が見られたとしながらも、練習での厳しさは全く変わっていないと強調した。

「実際、ほとんど何も変わっていないと思う。同じ推進力、同じ野心、同じ勝利への渇望を持ち続けているし、それは決して変わらないと思う」とコケは説明した。「もちろん、少し年齢を重ねたのは事実だ。でも、それ以外はすべて同じ。情熱も、意欲も、勝利への渇望も変わらない。練習でも相変わらず要求が厳しく、僕らに一瞬たりとも気を抜かせてくれない。それが違いを生み、僕らが最高の相手と競い合える理由なんだ」

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外部からの評価と、いつか訪れる別れに言及

クラブの外にいる人々はシメオネ監督の功績を十分に評価しているかと問われたコケは、監督は外部の声ではなく、身近な人々から力を得ていると答えた。2009年からトップチームでのキャリアをアトレティコ一筋で過ごし、アデラルド・ロドリゲスの出場記録を更新して2026年7月には新契約にサインしたコケは、自分もシメオネ監督も、いつかはクラブを去ることになると認めた。

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「監督を高く評価する人もいれば、そうでない人もいる。本当に自分を大切に思ってくれる人たちとともにいるだろうし、ほかの人がどう思うかは、監督にとってそれほど重要ではないと思う」とコケは語った。自身とシメオネ監督は決してクラブを去るべきではないという声については、こう続けた。「誰もがいつかは去らなければならない。永遠にここにいられるわけではないからね。でも、僕らはクラブに多くのものを捧げてきたし、今も捧げ続けている。ここにいる最後の日まで、そうし続けるつもりだ」

どんな役割でも貢献する準備はできている

約1カ月前の負傷から完全に回復したコケは、シメオネ監督が求めるどんな役割でもアトレティコに貢献する準備ができていると強調した。

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「いつも言っているように、チームに必要とされることなら何でもする。ピッチに立って90分、30分、あるいは5分プレーすることでも、ベンチからでも、できる限りの形でチームを助けたい」とコケは水曜日の欧州での一戦を前に語った。