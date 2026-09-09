移籍期間終了間際、ユベントスがヴォルテマーデのレンタル移籍に関心を示しているとの खबरが広まった。ほどなくして、ドイツ代表選手のイタリアの最多優勝クラブへの今季終了までの移籍が決まった。買い取りオプションは設定されていない。そのため、ヴォルテマーデは2031年までの契約を結ぶイングランドへ、2027年夏に戻ることになる。

この取引はかなり意外な形で成立した。24歳の同選手は夏の移籍期間中、ドルトムントやバルセロナへの移籍が取り沙汰されていたものの、直近ではマグパイズ残留に向かう流れに見えていた。

Sport Bildによると、ヴォルテマーデ自身はクラブを変える意向はなかったという。だが、シーズン開幕戦のリバプール戦でベンチスタートとなったことで、「強い苛立ち」を感じていたとされる。ヴォルテマーデは、新指揮官マティアス・ヤイスレの下で自分に居場所があるのかを真剣に考えるようになったようだ。とりわけ、多くのロングボールを用いるその戦い方をまったく気に入っていなかったとも伝えられている。

ニューカッスル、ヴォルテマーデに「隠れて」移籍を進行

同報道によれば、ヴォルテマーデの疑念はまったくの見当違いではなかったようだ。Sport Bildは、ヤイスレがプレシーズンにおける同胞ドイツ人選手のパフォーマンスに満足していなかったと記している。さらにクラブは、「ヴォルテマーデの背後で」移籍を前に進めようとしていたという。

当初、そこから話は進まないように見えた。というのも、選手本人はニューカッスル退団をまったく考えていなかったからだ。転機となったのは、ヴォルテマーデの不満とユベントスからの関心だったとされている。

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ヴォルテマーデがユーベでデビュー、コロ・ムアニの控えにとどまるのか？

元シュトゥットガルトのヴォルテマーデは先週末、セリエAのACミランとのビッグマッチでイタリアでのデビューを果たした。試合終盤の15分間で途中出場し、ビアンコネーリが0-1から1-1に持ち込む助けとなった。ルチアーノ・スパレッティ監督の下で先発の座をつかめるかどうかは、現時点では判断が難しい。同監督は前線でかつてフランクフルトに所属したランダル・コロ・ムアニを起用しているが、現時点では説得力のある出来を見せられていない。

2025年夏、ヴォルテマーデは7500万ユーロという大きな話題とともにニューカッスルへ移籍した。それに先立ち、FCバイエルンとシュトゥットガルトがこの長身FWをめぐって長く争っていた。

マグパイズではエディ・ハウ監督の下、プレミアリーグ最初の5試合で4得点と最高のスタートを切った。しかし、時間の経過とともにパフォーマンスは低下し、ヴォルテマーデは定位置を失った。ニューカッスルではここまで全コンペティション53試合で11得点6アシストを記録している。



