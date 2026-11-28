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アブダラ・シマが土曜日、アンジェ戦でランスの全5得点を挙げ、歴史に名を刻んだ。ランスは逆転して5-2で勝利。元ブライトンFWのシマは38分間で5度ネットを揺らし、欧州5大リーグでは2018年のルカ・ヨヴィッチ以来となる1試合5得点を達成した。新監督ディディエ・ディガールにも初勝利をもたらした。

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シマが驚異の5得点

シマは今季屈指の活躍を見せた。リーグ・アンのアンジェ戦でランスの全5得点を挙げ、チームを5-2の逆転勝利に導いた。『BBC Sport』によると、欧州5大リーグで1試合5得点を記録したのは、2018年10月のフォルトゥナ・デュッセルドルフ戦でアイントラハト・フランクフルトのルカ・ヨヴィッチが達成して以来、セネガル代表のシマが初めてだ。

シマは43分に同点弾を決め、前半を1-1で終えた。後半開始間もなくアンジェに再びリードを許したものの、64分、70分、76分、81分に立て続けに得点し、逆転を成し遂げた。

リーグ・アンでは2014年以来の1試合5得点

リーグ・アンで最後に1試合5得点を記録したのは、2014年10月のギャンガン戦でニースのカルロス・エドゥアルドが達成した時だった。シマはフランス1部の歴史で、この快挙を達成した17人目の選手となった。驚くべきことに、ランスのディガール監督はその試合でエドゥアルドとともにニースでプレーしていた。

25歳のシマは、かつて期限付き移籍で在籍したアンジェとの対戦前、今季のリーグ・アン6試合でわずか1得点だった。この試合では枠内シュート5本で5得点を挙げ、そのうち4得点を17分間で決めた。

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シマ、チームメートに感謝

試合後、シマは『Ligue 1+』にこう語った。「正直に言って、特別なことだ。ずっと忘れない出来事になると言える。一生刻まれるのは間違いない。ハーフタイムに話し合い、自分たちは目を覚まさなければならないと互いに言った。それを実行したし、勝利に値したと思う」

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さらにチームメートをたたえ、こう続けた。「彼らがいなければ難しかった。5得点を挙げることは決してできなかっただろう。彼らに感謝しているし、5得点できてうれしい。でも、僕にとって最も大切なのはチームだ」

ディガール監督が初勝利

リーグ・アンで 監督の解任が相次ぐ 中、波乱含みのシーズン序盤に就任したディガール監督は、指揮官として初勝利を挙げた。試合後、前半には「いら立った」と認めたうえで、こう語った。「絶好調の選手がいたが、ほかの選手たちの素晴らしいお膳立てもあった。アブダラにとって最高の日だった」

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ランスは現在7位。ディガール監督はシマがこの好調を維持することを期待している。