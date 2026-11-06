イタリアのコモで指揮を執るセスク・ファブレガス監督は、チャンピオンズリーグでフランスのランスを相手に（9-1）という歴史的かつ圧倒的な勝利を収めたことについて、詳細に語った。彼は、この歴史的な結果と若きマッテオ・パパチオーリの鮮烈なデビューに喜びを感じながらも、チームが失点したゴールには落胆したと認めた。

コモは、チャンピオンズリーグの1試合で9得点を挙げたイタリア史上初のクラブとなり、さらに同大会の歴史においてアウェー戦での最大得点差勝利も記録した。この得点ショーでは7人の異なる選手が計9ゴールを決めた。その顔ぶれは、タソス・ドゥヴィカス（ハットトリック）、ニコ・パス、ルーカス・ダ・クーニャ、マルク=オリヴィエ・ケンプフ、マッティア・リベラーリ、マルティン・バトゥリナ、そして正式なデビュー戦で初タッチからゴールを決めた有望株パパチオーリである。

リーグフェーズ第4節を終えて、コモは勝ち点9でパリ・サンジェルマン、レアル・マドリード、アーセナルに次ぐ順位表4位につけている。これは同クラブにとって大陸王者を決める大会への史上初の出場であり、その道のりではライプツィヒとマンチェスター・ユナイテッドの両者に（4-1）という重い敗戦を喫してもいる。

ファブレガスはこの歴史的な偉業について、イタリア紙「ガゼッタ・デロ・スポルト」とのインタビューで次のように語った。「その通りだ。我々は歴史に名を刻んだ。サポーターにとっても、クラブにとっても忘れられない夜だった。すべてが我々に有利に運んだ。しかし、日曜日に非常に重要な試合がもう一つ控えているので、この調子を維持していかなければならない」。

セリエAの順位表でも4位につけるコモを待ち受けているのは、サン・シーロでディフェンディングチャンピオンのインテル・ミランにアウェーで挑む厳しい一戦だ。

ネラッズーリとの対戦への準備について、スペイン人指揮官はこう述べた。「このチームはそれに値するのだから、この瞬間を楽しむ権利はある。しかし、サッカーは非常に速いテンポで進んでいく。私はすでに選手たちに、ランス戦のページを閉じてインテルのことだけを考えなければならないと伝えた。相手の本拠地で非常に難しい一戦が待っており、肉体的にも精神的にも過酷な挑戦となるだろう。時間はあまりないが、可能な限り最善の方法で準備を整えなければならない。目標はミラノに乗り込み、我々の本当のアイデンティティを示すことだ。これは代表ウィークの間に行う9試合目であり、これをしっかりと終わらせ、そして再びページを閉じるよう努めなければならない」。

ランスに対する大勝に話を戻すと、ファブレガスはこの特別な勝利がコモにとってヨーロッパの舞台での「旅の始まり」にすぎないと強調した。「誰も（9-1）という結果は予想していなかっただろう。これはサッカーでは普通起こらない結果であり、一生に一度あるかどうかのものだ。私は選手たちを誇りに思うし、数字は実に素晴らしい。しかし、我々はまだチャンピオンズリーグの旅の始まりにいて、4試合しか戦っていない」。

そして彼はこう締めくくった。「ランス戦では良い試合をした。後半開始から5分間にいくらか散漫な面があったとはいえ、我々は守備でも攻撃でも良いプレーをした。もっとも、失点したゴールには怒りを覚えたがね。3人の交代を行った際に後方でいくつかのことが変わってしまったが、そのすばらしいゴールを決めたのは、私のかつてのチームメイトであるアギラールだった」。