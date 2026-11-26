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パリ・サンジェルマンはフヴィチャ・クヴァラツヘリアとデジレ・ドゥエを今季残りの試合で欠くことになり、攻撃陣に大きな課題を抱えている。チャンピオンズリーグのローマ戦で悔いの残る2-2の引き分けに終わり、元選手のダニエル・シュエレブとエマニュエル・プティは、1月の移籍市場を前に選手層への強い懸念を示した。

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ローマ戦で露呈したPSGの攻撃陣の問題

水曜夜のチャンピオンズリーグで、PSGはローマと 2-2で引き分け 、攻撃面の苦戦が浮き彫りになった。クヴァラツヘリアと ドゥエ がともに今季残りの試合を欠場する中、代役の選手たちは最も必要とされた場面で期待に応えられなかった。

マグネス・アクリウシュ、フェラン・トーレス、ミカ・ゴッツはいずれもローマ戦で振るわなかった。その低調なパフォーマンスを受け、元PSGのFWシュエレブと元チェルシーのMFプティは、現在のチームが負傷した主力2人を欠いたまま戦えるのか疑問を呈した。

シュエレブ、PSGの代役選手の実力に疑問

1984年のオリンピックで優勝したシュエレブは、穴を埋める役割を託された選手たちを厳しく評価した。『ル・パリジャン』に対し、代役にはPSGの近年の成功を支えてきた、試合を決める力がないと主張した。

「水曜にプレーした選手たちには、突破力も1対1で勝負する姿勢も、背後への動きも欠けていた。彼らは素晴らしい選手で、代表選手でもある。だが、普段試合に出ていないのには相応の理由がある。ドゥエとクヴァラツヘリアがいれば、彼らは控えだ。一段劣る」とシュエレブは語った。

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「PSGがこの2、3シーズンで成し遂げたことは、いつでも得点できる選手たちがいたからだ。残念ながら、その選手たちは負傷している」

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プティ、十字靱帯損傷への懸念から1月の補強を求める

プティも同様の懸念を抱き、PSGは冬の移籍市場で攻撃陣の補強選手を探すべきだと考えている。『RMC』で解説者として話したプティは、十字靱帯の負傷からの回復は難しいことで知られており、クラブは今季の先も見据えて計画を立てる必要があると強調した。

「あらゆる可能性を探るべきだ。十字靱帯を断裂すれば、簡単な負傷では済まない。以前のレベルに戻れた選手はまれだ。だから、来夏に向けた検討を1月から始めることもできる。あなたは今季だけを見ているが、私は来季を見据えている」とプティは語った。

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PSGを待つ重要な冬の移籍市場

1月の移籍市場が近づく中、PSGは重要な局面を迎えている。クヴァラツヘリアとドゥエが今季残りの試合を欠場するため、クラブ首脳陣は攻撃陣の選手をすぐに獲得するか、手元にいる選手たちを信頼するかを判断しなければならない。シーズン途中に適切な補強候補が見つからなければ、アクリウシュ、トーレス、ゴッツらには本来の鋭さを取り戻すよう、引き続き強いプレッシャーがかかる。