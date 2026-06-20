欧州メディアによると、レアル・マドリードのジュード・ベリンガムは、サッカー人生で最も苦しい時期に元監督カルロ・アンチェロッティに助言を求め、2026年W杯でパフォーマンスを取り戻した。

スペイン紙「AS」によると、ベリンガムはレアル・マドリードで2シーズン共に最高のパフォーマンスを引き出したイタリア人監督と電話で話し、クラブと代表での危機を乗り越える助言を求めた。当時、イングランド代表のトゥヘル監督の下での彼の将来は不透明だった。

レアル・マドリードでの今季は、肩の手術や度重なる筋肉系のけが、2度の監督交代が響き、スタメンを奪えず輝きを失っていた。

代表でも苦境は続き、W杯米国遠征を控えた数か月は特に厳しかった。トゥヘル監督はフォデンやアーノルドをメンバーから外し、ベリンガムも選外になることを恐れていた。

しかし、アンチェロッティはトゥヘルとも強い信頼関係があり、その経験豊富な危機管理能力が電話で伝わったことで、この会談はベルリンガムのキャリアを左右する転機となった。

イタリア人監督の助言は、彼が考えを改め、深く省み、この息苦しい危機から抜け出す最善の道を見つける助けとなった。

その成果はW杯イングランド代表初戦で表れ、彼は本来の力を取り戻し、「スリー・ライオンズ」の要となった。

得点を挙げるだけでなく、その影響力は数値では測れないほど大きく、ピッチでの存在感が飛躍的に高まった。

レアル・マドリードの練習場バルデベバスでは、ベリンガムの復帰を歓迎する声が上がっている。新監督ジョゼ・モウリーニョのプロジェクトでも不可欠な存在とされ、来シーズンの成功は彼にかかっているとの期待が高い。