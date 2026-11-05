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クリスティアーノ・ロナウドがポルトガル代表からの引退を正式に発表し、サッカー界に衝撃を与えた。20年以上にわたる伝説的なキャリアを経て、バロンドールを5度受賞したロナウドは、最新の代表メンバー発表を翌日に控え、今後はポルトガル代表でプレーしないことを明らかにした。

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伝説的な歩みに幕

ロナウドがポルトガル代表からの引退を決めたという知らせを受け、国際サッカー界の景色は大きく変わった。長年にわたり代表をけん引してきたFWは木曜朝、金曜に予定されているジョルジェ・ジェズス監督の代表メンバー発表に先立って決断を明らかにした。2003年8月のデビューから始まった、実に23年間の歩みが終わる。代表通算234試合出場、世界記録となる146得点という功績を残した。

ロナウドは自身のSNSに投稿した声明全文で、こう語った。「ポルトガルの皆さん、私たち全員の代表チームの背番号7のユニフォームを返す日が来ました。これを自分だけのものだと感じたことはありません。それでも23年間、このユニフォームを着て、守り、世界中のスタジアムへ持っていく栄誉と責任を担うことができました。今日、未来へ託す時が来ました。簡単な決断ではありませんでした。頭だけで下せない決断もあるからです。心でも決めるものなのです」

記録を打ち立てた代表での歩みを振り返る

ロナウドは引退声明でポルトガルの人々との深いつながりに触れ、サッカーで大切なのは結局、数字だけではなく人々なのだと語った。また、自分のプレーを見ることで故郷を身近に感じた移民を含め、何百万人ものサポーターを思い起こした。「2003年8月に始まり、私の人生を永遠に変えた歩みを終えます」と続けた。「振り返って代表で経験したすべてを思うとき、私に見えるのは試合やゴール、記録、トロフィーだけではありません。人々が見えます。90分間、ポルトガルを少し身近に感じた移民の人たちが見えます」

かつてマンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリーで象徴的な存在だったロナウドは、完璧を追い求め続けた思いと、最高の舞台で祖国を代表することの精神的な重圧についても率直に語った。「代表でのキャリアを通じて、自分の限界を超えようとしてきました。勝ちたかった。最高の選手になりたかった。歴史をつくりたかった。いつも自分に厳しくしていました。常にもっと上を求め、私たちならさらに先へ行けると信じていました。そして、このユニフォームのために自分のすべてを捧げました。完璧な午後や夜もありました。決して忘れない勝利も、今も思い出すと胸が痛む敗北もありました」

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トロフィーよりも人々の心に残るもの

数々の個人賞を受賞し、得点記録を打ち立ててきたロナウドだが、最も大切にしている功績はファンの心に残せたものだと強調した。「私も失敗し、苦しみました。ポルトガルの人々が強く望んでいたものを届けられなかったときもありました」と認めた。「それでも決して諦めませんでした。そして何より、ポルトガルを代表することへの誇りを失ったことはありません。この年月で、とても単純なことを学びました。ゴールは過ぎ去り、トロフィーは博物館に残り、記録はいつか破られます。でも、時がたっても決して消せないものがあります。それは、私たちが人々の心の中に占める場所です」

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さらに、国民と分かち合ってきた心の絆の大切さを語った。「もし私が皆さんを幸せにできたことがあるなら、私のゴールがきっかけで誰かと抱き合ったり、つらいひとときを忘れたり、私たちの国を誇りに思ったりしたことがあるなら、そのすべてに価値がありました。ポルトガル人であることには、そういう意味もあります。共に苦しみ、共に立ち上がり、再び信じる。ポルトガルには、夢を抱く若者、決して諦めない選手、誰も到達したことのない場所へ行けると信じる新しい世代が、これからも必要です。新たな英雄を生み出し続ける国は、自分たちを信じることを決してやめない国だからです」

ポルトガルサッカーに携わる人々へ感謝

声明の終盤、長年にわたる代表での活動を支えたチームメイトや監督、スタッフに感謝を伝えた。「チームメイトには特別な言葉を残したいと思います。一つひとつの走り、抱擁、話し合い、ピッチに入る前の沈黙の一つひとつに、ありがとう」と語った。「共に祝ったすべての勝利、私たちを強くしてくれたすべての敗北にも感謝します。皆さんのキャプテンを務められたことは光栄でした。でも、キャプテンは一人では歩めません。皆さんは私の物語の一部です。監督、役員、医師、理学療法士、用具係、スタッフ、そしてこの年月に私と共に働いた多くの方々すべてに感謝します」

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ロナウドは最後に、これからはピッチではなくスタンドからポルトガル代表を熱心に応援すると伝えた。「今日、代表としてピッチに立つ私の歩みは終わります」と語った。「歩んできた道を誇りに思い、ポルトガルのために自分のすべてを捧げたと胸を張って去ります。でも、これからも皆さんの一人であり続けます。ポルトガルのすべての勝利に、これからも心から一喜一憂し、喜びを分かち合います。背番号7のユニフォームは残り、それを着た誇りは永遠に私のものです。ポルトガルはいつも私の中にあります。いつまでも、また会いましょう」