バルセロナに所属するポルトガル代表ジョアン・カンセロは火曜日、カタルーニャのチームが直近2試合でパリ・サンジェルマンとレアル・マドリードに敗れたことを受け、ソーシャルメディアを通じて間接的なメッセージを発信した。彼が用いたのは、自信と困難を乗り越えようとする決意についてのメッセージを込めた一曲だった。





カンセロは後ろ姿が写ったモノクロの写真を投稿し、歌手エル・アルメニオの楽曲「Yo creo en mí（私は自分を信じる）」を添えた。この曲の歌詞は、危機に直面した際の不屈の精神、転倒からの立ち上がり、そしてプレッシャーがあっても自らの能力を信じることを中心に展開している。

ポルトガル代表の右サイドバックは投稿に文章によるコメントを一切添えず、写真と楽曲のみにとどめた。それは、バルセロナが直近に喫した結果のなか、自身の人格の強さと苦しい時期を乗り越える力を強調したいという彼の思いを映し出すメッセージのように見えた。

カンセロがソーシャルメディアのアカウントを批判への応答に用いたのは、これが初めてではない。バルセロナとパリ・サンジェルマンの「パルク・デ・プランス」での対戦の後にも、彼は鋭いメッセージを投稿しており、その中で選手たちがさらされるプレッシャーのもと、最高レベルで競い合うことの難しさを擁護していた。

その際カンセロはこう記していた。「スタンドにいる者は皆、専門家だ。彼らがピッチに降りてきて、プレッシャーに耐えるのを見てみたいものだ」。そして彼はこのメッセージに、アメリカ人歌手マイケル・ジャクソンの楽曲「They Don't Care About Us」を添えた。

カンセロの今回のメッセージは、自信と批判に屈しない不屈の精神という姿勢への固執を映し出している。一方でバルセロナは、パリ・サンジェルマンとレアル・マドリードを相手につまずいた後、直近の2敗を乗り越え、立て直しを図ろうとしている。