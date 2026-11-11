一度の失速で状況が一変、インテルはスター選手との契約を解除するのか？

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インテルにおけるジョン・ストーンズの状況をめぐり、疑問符が増している。今季開幕以来、彼の出場は限られた時間にとどまっていたが、その後ケガにより約1カ月半にわたりピッチから遠ざかることになった。

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元マンチェスター・シティのスターは、ここ数年、継続的な出場を維持することに成功しておらず、イタリアのクラブ内でその身体的なコンディションが注視されている。ストーンズは昨9月14日以降、試合に姿を見せていない。インテルが5－3で勝利したウディネーゼ戦で負傷し、その後セリエAで6試合、UEFAチャンピオンズリーグで3試合を欠場した。

クリスティアン・キブ監督の決定によりコモ戦でチームの登録メンバーに復帰したものの、ベンチに座ったまま出場はなかった。ストーンズの今季の総出場時間はわずか144分にとどまり、4試合に分散している。サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリード戦で45分、モンツァ戦で15分、カリアリ戦で22分、そしてウディネーゼ戦で63分で、唯一の先発出場となったこの試合で負傷した。

ストーンズの限られた出だしは、彼の身体的な能力をめぐる懸念を裏付けており、出場の規則性に影響を及ぼす問題を繰り返し抱えてきた。昨季は18試合、合計1144分の出場にとどまり、さらにセリエAでは12月初旬から5月末まで先発メンバーから外れ、UEFAチャンピオンズリーグでの出場はリーグフェーズの最初の4試合に限られた。

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こうしたデータにもかかわらず、キブ監督は依然としてこのイングランド人ディフェンダーに期待を寄せており、身体的なコンディションを取り戻せば彼の能力を活用できる可能性にこだわっている。

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衝撃の示唆：インテルは難しい選択を迫られるのか？

しかし、現状が1月まで続けば、インテルのフロントは冬の移籍市場で最終ラインの補強を検討することになりかねない。この文脈で、ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト紙は、ストーンズが回復しなければインテルが迫られかねない難しい選択を明らかにした。

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同紙は、長期の負傷が続き、身体的なパフォーマンスが低調なままであれば、ネラッズーリは彼を補う選手を求めて冬の市場に乗り出し、その際にはキブ監督は新加入選手のためにチームの登録メンバーの枠を空けざるを得なくなると指摘した。これはストーンズにとってより厳しい局面への扉を開くもので、彼の退団や契約の早期解除で終わる可能性もある。

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この仮説が今のところクラブ内の公式な議論には入っていないとしても、ストーンズは複数の観点から評価を要する選手であり続けるだろう。一方で、彼は豊富な経験とタイトルに彩られた実績を持ち、さらに2023年にマンチェスター・シティがUEFAチャンピオンズリーグを制した際には守備的ミッドフィールダーのポジションで出場し、それがセンターバックとしての従来の役割を超えた戦術的な役割を担える能力を物語っている。

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しかし一方で、度重なる負傷は、彼を長期にわたって起用できるかどうかについて疑問を突きつけている。プレミアリーグでの直近5シーズン、ストーンズはどのシーズンでも25試合の壁を越えておらず、14試合、23試合、16試合、11試合、そして昨季は最後にわずか9試合の出場にとどまった。今季に関しては、リーグ戦での出場は依然として3試合で止まったままだ。

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