ベルギーがワールドカップ準々決勝へ進出した。デ・ケテラール2得点、ヴァナケン1得点、途中出場のルカク1得点で、開催国アメリカを4－1で破った。次はスペインと対戦する。

ルディ・ガルシア監督は試合前に先発にサプライズを盛り込んだ。 デ・ブライネ、ルカク、ドクはベンチスタート。デ・ケテラールが最前線に入り、両翼にトロサールとルケバキオを配置した。米国は、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場したバログンを先発起用した。

ベルギーは序盤から攻勢を強め、開始2分以内にティモシー・カスタニェの遠射でチャンスを作る。GKフリーゼに止められた直後、チャールズ・デ・ケテラールがヘディングで迫る。さらにユーリ・ティエレマンスも好機を生かせなかったが、9分、デ・ケテラールがこぼれ球を押し込み先制した。 ニコラス・ラスキンがこぼれ球を拾い、デ・ケテラールへ絶好のパス。デ・ケテラールが至近距離から0－1の先制点を決めた。

その後もベルギーが試合を支配したが、18分にアマドゥ・オナナが負傷し、ハンス・ヴァナケンと交代した。

しかし30分を過ぎたあたりで米国が同点に追いつく。マリク・ティルマンのフリーキックが壁のヴァナケンの頭に当たり、コースが変わってティボ・クルトワは反応できなかった。 しかしその2分後、トロサールが仕掛けた攻撃からデ・ケテラールが再びネットを揺らし、1－2と勝ち越し。

後半、米国は圧力を強めたが決定機は作れず、ベルギーはカウンターで反撃を狙った。プリシッチがティエレマンスとの競り合いでPKを要求したが、マハドメ主審は認めなかった。

57分、試合を決めたのは劇的な展開だった。 フリーゼが先に触ったがキープが長引き、ヴァナケンが奪って遠目からネットを揺らし1－3。アメリカはペピらを投入して反撃を試みたが、ベルギー守備陣はほとんど隙を与えなかった。

ガルシア監督は終盤、ルカクとドクを投入してリードを守った。 ロスタイムにはクリス・リチャーズのパスミスをヴァナケンが拾い、ルカクへアシスト。途中出場のストライカーが右足で流し込み1－4とした。

ベルギーは準々決勝に進出した。