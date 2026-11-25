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アーセナルはエミレーツ・スタジアムでドルトムントを相手に30本のシュートを放ちながら、チャンピオンズリーグで1-1の引き分けに終わった。ブンデスリーガ首位の相手を圧倒したものの、3度ポストに阻まれ、終盤の好機も逃した。ミケル・アルテタ監督は信じられない様子で、週末の大一番を前に答えを探している。

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アーセナル、ドルトムント戦での決定機逸を悔やむ

アーセナルがドルトムントを仕留められなかったことについて、アルテタ監督は「信じられない」と語った。チームはエミレーツ・スタジアムでのチャンピオンズリーグで、悔しい 1-1の引き分け に終わった。ホームのアーセナルは試合を通じて30本のシュートを放ったが、枠内に飛んだのはわずか4本だった。

開始10分、ヴィクトル・ギェケレシュが先制点を決め、アルテタ監督率いるアーセナルが主導権を握った。しかし、後半にドルトムントのマクシミリアン・バイアーが同点ゴールを挙げ、アーセナルの勝ち点3獲得を阻んだ。アーセナルが勝利を守り切れなかったのは、 ニューカッスル戦での2-2の引き分け に続き、2試合連続となった。

「信じられない」決定力不足にアルテタ監督も驚き

バイアーに同点とされた後、アーセナルは勝ち越しに迫ったが、3度にわたってシュートがポストを直撃した。ギェケレシュも残り15分、ゴールから約5.5メートルの位置でヘディングを枠外に外し、絶好機を逃した。試合後、アルテタ監督は圧倒的に試合を支配しながら追加点を奪えなかったことに、理解が追いつかない様子だった。

アルテタ監督は「運の要素もあるし、我々が最後のプレーをもっとうまく決め切る必要もある。どれほど優勢で、どれほど試合を支配し、どれほど脅威になっていたかは疑いようがない。見ていて素晴らしいプレーだったが、それでもボールがゴールに入らない場面があったのは信じられなかった」と語った。

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ブンデスリーガ首位を相手に圧倒的な内容

勝ち点を落とした悔しさはあるものの、現在ブンデスリーガ首位に立つドルトムントを相手にチームが見せた試合運びに、アルテタ監督は確かな手応えを感じていた。

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アーセナルの指揮官はさらに「素晴らしいパフォーマンスだった。相手を考えれば、我々の戦い方には非常に満足できる。チームにこれ以上求められることはほとんどない」と続けた。

「もちろん、あれだけのパフォーマンスを見せ、あれだけのチャンスを作ったのだから、もっと結果につなげるべきだったという思いはある。それが我々のメンタリティーの問題なのかは分からない。先ほど言ったように、運の要素もあった。どうしてあのシュートのいくつかがゴールに入らなかったんだ？」

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プレミアリーグではマンチェスター・シティ戦へ

アーセナルには欧州での悔しい結果を引きずる時間はほとんどない。週末には国内での戦いが再開し、アルテタ監督率いるチームは日曜日、プレミアリーグでマンチェスター・シティと対戦する。

ニューカッスル戦、ドルトムント戦と2試合続けて勝利を逃したアーセナルは、早急に決定力を高める必要があると分かっている。エンツォ・マレスカ率いるチームとの対戦では、明確な優勢をゴールに結びつけることが重要になる。