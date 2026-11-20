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ジャック・グリーリッシュが、月曜夜に行われるブレントフォードとのプレミアリーグの試合で、エヴァートンのメンバーに復帰する見込みだ。マンチェスター・シティから期限付き移籍中の同選手は、クラブの規律に対する重大な違反を受け、過去1カ月間トップチームから外れていた。

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グリーリッシュ、チームから外された期間を終える

グリーリッシュは1カ月間チームから外された後、 ヒル・ディキンソンで正式にトップチームに復帰した。 国内の試合が中断していた先週、ダービー・カウンティとの非公開の親善試合に出場。トップチームへの完全復帰に向けて大きく前進した。

モイーズ監督は、 イングランド代表のグリーリッシュがブレントフォードを迎える次戦の構想に入っていると認めた 。スコットランド出身の指揮官は試合前の記者会見で、「彼は練習に戻り、再びチームと行動を共にしている」と記者団に語った。

指揮官が重視するのはチーム全体

処分を受けた後、グリーリッシュはSNSでサポーターとクラブに公に謝罪した。インスタグラム上ではエヴァートンのファンに好意的に受け止められたものの、モイーズ監督は選手の投稿について問われても、いつも通り淡々としていた。ウェストハムの元指揮官は謝罪について、「私はSNSをやらないが、その話は聞いている」と述べた。

グリーリッシュがチームから外れたことは大きな注目を集めたが、モイーズ監督は誰もチームより優先される存在ではないと強調した。ウイングのグリーリッシュは今季、公式戦6試合に出場して無得点、アシストもなく、結果を残せていない。両者がわだかまりを解くために個別に話し合ったかと問われると、指揮官はこう答えた。「我々はただ、自分たちの仕事を続けている。ほかにも十分に目を配らなければならない選手が大勢いる。一人の選手だけに集中することはできない」

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ブレントフォード戦に向けて

エヴァートンがプレミアリーグでの順位上昇を目指す中、モイーズ監督が優先するのはチーム全体のパフォーマンスだ。「全員が適切な準備をし、次のブレントフォード戦に備えられるよう努めている」と付け加えた。

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エヴァートンはここまでプレミアリーグで好調を維持し、勝ち点16で6位につける。5位チェルシーとは勝ち点で並び、4位リヴァプールとはわずか2ポイント差だ。

エヴァートン指揮官の節目

記者会見では、モイーズ監督のクラブでの長年にわたる指揮を祝う場面もあった。主将のジェームズ・ターコウスキーとエヴァートンの元MFレオン・オスマンが、指揮官としての593試合目を記念し、額入りの記念品を贈った。これはマージーサイドのクラブにおける新記録だ。

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モイーズ監督は今後の仕事に意識を向けつつ、この功績への感謝を口にした。「本当にうれしいことだが、正直に言えば、普段はあまり考えていない」と認め、「気づけば、エヴァートンで誰よりも多くの試合を指揮した監督になっていた。その立場に立てるのは、本当に名誉であり、光栄なことだ」と語った。