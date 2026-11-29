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アルジェリアのUSMアルジェとチュニジアのCSスファクシアンが、CAFコンフェデレーションカップのグループステージで理想的なスタートを切った。両チームは開幕節で貴重な勝利を収めた。USMアルジェは終盤にアフメド・ハレディが挙げた劇的な決勝ゴールで、スファクシアンは勝ち点3をもたらしたスター代表選手アリ・マールールの決定的な活躍で白星を手にした。

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グループD第1節では、USMアルジェがマリのレアル・バマコを下し、スファクシアンもモザンビークのブラック・ブルズから大きな勝利をもぎ取った。両チームは早くも首位に並び、突破争いへの意欲をライバルたちに力強く示した。

アルジェリアのUSMアルジェは日曜日の夜、7月5日オリンピック・スタジアムでマリのレアル・バマコを迎え、1-0で貴重な勝利を収めた。CAFコンフェデレーションカップ第1節の一戦で、グループステージの戦いを白星で滑り出した。

ホームチームが優勢に試合を進め、早い時間帯に勝負を決めようとしたものの、スコアは長らく0-0のまま動かなかった。マリのチームは粘り強く守り、USMアルジェの脅威を抑えようとした。一方のUSMアルジェは、大陸大会で理想的なスタートを切るための1点を求めて、相手守備の隙を探し続けた。

アルジェリアのチームが攻勢を決勝点に結びつけたのは80分のことだった。アフメド・ハレディがレアル・バマコのゴールネットを揺らし、チームに貴重な勝ち点3をもたらすとともに、終盤に苦しい状況へ追い込まれる事態を回避させた。

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このゴールは、ホームの観衆の前で勝利をつかもうとしたUSMアルジェの執念が報われたものであり、グループステージの残りの戦いに向けてチームに大きな精神的な弾みを与えた。開幕節で勝ち点3を手にしたことは、グループ首位争いに向けた重要な一歩となる。

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USMアルジェのラミン・ンディアイ監督は、GKにウサマ・ベンブートを起用し、DFラインにはラヤン・マハルーズ、アシュラフ・アバダ、チェ・マローン、ハイセム・ルシフを並べた。

中盤にはエメ・テンデン、ディラル・ベンサアダラ、アブデルラウフ・ベンゲイトが入り、前線はアフメド・ハレディ、モハメド・アミン・ラムダウイ、ジラス・ジナウイの3人が牽引した。

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一方のレアル・バマコは、GKにユスフ・コイタを配し、DFラインにはエミール・コネ、シソコ、マイガ、ケイタが入った。中盤はディアロ、アンドレ・カマテ、ディアロで構成された。

前線ではバイ・バ監督がフォセニ・タンガラ、アブバカル・ジュニオール・トラオレ、クリバリを起用したが、奮闘も実らず、マリのチームはアルジェリアで敗戦を喫した。

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アリ・マールールがスファクシアンを貴重な勝利に導く

グループAのもう一試合では、チュニジアのスファクシアンがチュニジア国内で行われた一戦でモザンビークのブラック・ブルズを1-0で下し、大会の幕開けを大きな白星で飾った。

チュニジアのチームの勝利の鍵を握ったのは、スター代表選手のアリ・マールールだった。33分、主審がホームチームにPKを与えると、スファクシアンの主将がこれを確実に決め、チームに先制点をもたらした。これが試合唯一のゴールとなった。

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マールールのゴールでホームチームは早い時間帯にリードを奪い、試合のリズムを握りながら、同点を狙う相手の攻撃にも対応した。そしてそのままリードを守り切り、試合終了の笛を迎えた。

この勝利により、スファクシアンはモハメド・クキ監督の下、ホームの地の利とサポーターの後押しを生かして大陸大会で初の勝ち点3を獲得した。次のラウンドへの進出争いに向けて弾みとなる、上々のスタートを切った。

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USMアルジェとスファクシアンが首位に並ぶ

開幕節の結果、USMアルジェとスファクシアンがそれぞれ勝ち点3でグループAの首位に並び、得失点差でアルジェリアのチームが上回った。ブラック・ブルズとレアル・バマコは勝ち点0で、それぞれ3位と4位に位置している。

CAFコンフェデレーションカップのもう一試合では、日曜日の夜にスタッド・デ・マルティールで行われた一戦で、マニエマ・ユニオンがシンギダ・ブラックスターズを2-0で下した。コンゴのチームは大会で好スタートを切った。