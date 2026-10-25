「ワールドクラス！」元バイエルン監督、マルク・ククレジャにバロンドールを贈りたい考え

サッカー界の注目は月曜日、ロンドンのウォルサムストー地区に集まる。この日の夜、オックスフォード・サーカスにあるパラディウム・シアターでバロンドールが授与されるためだ。バイエルンのFWハリー・ケインを最有力候補に挙げる専門家は少なくない。だが、マガトの見方は違う。

2004年から2007年までドイツの最多優勝クラブ、バイエルンを率いた73歳のマガトは、世界最高のサッカー選手に贈られる栄誉ある賞を、意外にもマルク・ククレジャに与えたいという。ククレジャはブックメーカーの予想では最上位にいないはずだ。

「左サイドバックとして世界屈指の選手だ。常にそこにいて、運動量が豊富で、競り合いでもほとんど負けない」と、マガトはビルト紙で選出理由を語った。「自分のサイドを封じ、攻撃にも加わる。スペインのワールドカップ優勝に大きく貢献した」

しかし、ケインのほかにもキリアン・エンバペ、ラミン・ヤマル、ミカエル・オリーズといった有力候補がいるだけに、ククレジャが実際に選ばれれば大きな驚きとなるだろう。ディフェンダーが最後にバロンドールを受賞したのはファビオ・カンナバーロで、すでに20年前のことだ。

フェリックス・マガトはロドリとファビアン・ルイスについて何を語ったのか？

なお、マガトが2位に挙げたのはロドリ。「スペインの中盤で試合を動かす存在であり、ワールドカップでも大会最優秀選手に選ばれたのは当然だった」という。3位には、チャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンのファビアン・ルイスを挙げた。

「私の候補リストに入った3人目のスペイン人世界王者だ」とマガトは強調した。「ロドリの頼もしいパートナーで、チームのプレーにおけるバランスと安定にも貢献している。さらに、パリではチャンピオンズリーグも制した」