2度目のW杯制覇へ進んだ8試合でスペインは1失点のみ。1930年の大会開始以来、これほど少ない失点で優勝したチームはなかった。

2026年大会でスペインの堅守を破ったのは、アタランタ所属FWシャルル・デ・ケテラールだけだった。彼は準々決勝でベルギーが1－2で敗れた試合で一時同点弾をマークした。

残る7試合では、大会最優秀GKに選ばれたウナイ・シモンが無失点をキープ。グループステージのカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ、ラウンド16のオーストリア、準々決勝のポルトガル、準決勝のフランス、決勝のアルゼンチンもスペインのゴールは割れなかった。

決勝ではフェラン・トーレスが値千金の決勝点を奪い、スペインに2度目の優勝をもたらした。

日曜にニューヨーク／ニュージャージーで行われたリオネル・メッシ率いるアルゼンチンとの決勝でも、スペインは相手にほとんどチャンスを与えなかった。攻撃では後半から優位に立ったが、得点は延長106分。フェラン・トーレスが2度目の優勝を決める決勝弾をマークした。

GKシモンに加え、CBラポルテ（アスレティック・ビルバオ）とクバルシ（バルセロナ）が堅守を支えた。クバルシは大会の最優秀若手選手に選ばれた。 左サイドバックはマルク・ククレラ（チェルシーからレアル・マドリードへ移籍）が定着。右サイドはグループリーグ2試合でマルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）が起用されたが、ノックアウトステージではペドロ・ポロ（トッテナム）が全試合に出場した。

2度目の優勝でスペインはフランス、ウルグアイと並んだ。最多は5回のブラジル、次に4回のドイツとイタリア、3回のアルゼンチンが続く。