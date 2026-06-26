ワールドカップ「ベスト3」争い。3チームが予選突破後の状況は？

グループステージ最終節2日目が終わり、2026年W杯の「3位通過枠」を争うベスト32進出レースが佳境だ。

すでに全試合を終えたグループもある一方、最終節を残すグループもあり、グループステージの最終戦まで結果は不明だ。

現時点で出場権を得たのはスウェーデン（グループ6）、エクアドル（グループ5）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（グループ2）の3チームで、残り5枠は最終2日間に決まる。

大会規定により、12のグループ3位のうち上位8チームが1、2位とともに次のラウンドに進み、下位4チームは敗退する。

3位チームの現時点での順位

スウェーデンは3試合で勝ち点4、得失点差+1でトップ。2位は勝ち点4・得失点差0のエクアドル、3位は勝ち点4・得失点差-1のボスニア・ヘルツェゴビナだ。

この3チームはベスト32進出を決めた。

4位は同勝ち点で得失点差-2のパラグアイ。5位は2試合で3ポイントのクロアチア、6位は全試合を終え3ポイントの韓国。

アルジェリアは2試合で勝ち点3の7位、スコットランドはグループステージを終え勝ち点3で現時点の最終枠（8位）にいる。

圏外は、2試合で勝ち点2のカーボベルデ（9位）、同勝ち点2のベルギー（10位）、1試合で勝ち点1のコンゴ民主共和国（11位）、2試合で勝ち点0のセネガル（最下位）。

現時点での3位チームの全順位は以下の通り：

正式に予選通過を決めた代表チーム

1. スウェーデン（グループ6）：3試合、勝ち点4、得失点差0。

2位エクアドル（5組）：3試合・勝ち点4・得失点差0。

3-ボスニア・ヘルツェゴビナ（グループ2）：3試合、勝ち点4、得失点差-1。

運命の行方を待つ代表チーム

4. パラグアイ（第4グループ）：3試合、勝ち点4、得失点差-2。

5. クロアチア（12組）：2試合・勝ち点3・得失点差-1。

6. 韓国（グループ1）：3試合、勝ち点3、得失点差-1。

7. アルジェリア（10組）：2試合・勝ち点3・得失点差-2

8. スコットランド（第3グループ）：3試合・勝ち点3・得失点差-3。

現時点で予選通過圏外

9- カーボベルデ（第8グループ）：2試合・勝ち点2・得失点差0。

10. ベルギー（7組）：2試合・勝ち点2・得失点差0。

11. コンゴ民主共和国（11組）：2試合・1ポイント・得失点差-1。

12. セネガル（グループ9）：2試合・勝ち点0・得失点差-3。

FIFAは3位チームをどのように決定するのか？

FIFA規則第13条に基づき、各グループの3位チームは次の基準で順位付けされる：

1. グループステージ全試合での獲得ポイント数

2. 得失点差が最も良いチーム。

3. 総得点が多い順。

4. イエロー・レッドカードの枚数に基づく規律ポイントの合計が最も多いこと。

5. それでも並んだ場合は、最新のFIFAランキングで順位を決定する。

6- 順位が並んだ場合、直近のFIFAランキングで順位を決定し、それでも決まらないときは過去の版を順に参照する。

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