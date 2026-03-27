Goal.com
ライブ
FBL-WC-2026-UEFA-DEN-MKD-QUALIFIERAFP

翻訳者：

ワールドカップ・プレーオフ、決勝戦の試合日程と時間

FIFA Club World Cup Qualification

以下は、ワールドカップ出場をかけたUEFAプレーオフの試合結果です


グループA

イタリア 2-0 北アイルランド

56分 トナリ、80分 キーン

ウェールズ - ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-1 (PK戦 2-4)

51分 ジェームズ（W）、87分 ジェコ（B）


決勝

ボスニア・ヘルツェゴビナ - イタリア（ゼニツァ、3月31日 20時45分）

勝者は、カナダ、カタール、スイスが所属するワールドカップのグループAに組み入れられる。


ルートB


ウクライナ - スウェーデン 1-3

6分、51分（PK） ジョケレス（スウェーデン）、90分＋1 ポノマレンコ（ウクライナ）

ポーランド - アルバニア 2-1

42分 ホジャ（A）、63分 レヴァンドフスキ（P）、73分 ジエリンスキ（P）


決勝

スウェーデン - ポーランド（ソルナ、3月31日 20時45分）

勝者は、オランダ、日本、チュニジアが所属するワールドカップのグループFに入る。 -


トルコ - ルーマニア 1-0

53分 カディオグル

スロバキア - コソボ 3-4

6分 ヴァリェント（S）、21分 ホズダ（K）、45分 ハラスリン（S）、47分 アスラニ（K）、60分 ムスリヤ（K）、72分 ハイリジ（K）、90分＋4 ストレレツ（S）


決勝

コソボ - トルコ（プリシュティナ、3月31日 20時45分）

勝者は、アメリカ、パラグアイ、オーストラリアが所属するワールドカップのグループDに組み入れられる。 -


グループDの対戦カード


デンマーク - 北マケドニア 4-0

49分 ダムスゴー、58分・59分 イサクセン、76分 ノルゴー

チェコ共和国 - アイルランド 2-2 (PK戦 4-3)

19分 パロット（アイルランド）、23分 オウンゴール コヴァール（アイルランド）、27分 PK シック（チェコ）、86分 クレイチ（チェコ）


決勝

チェコ共和国 - デンマーク（プラハ、3月31日 20時45分）

勝者は、メキシコ、南アフリカ、韓国が所属するワールドカップのグループAに組み入れられる。

広告