エールディヴィジのファン・インボムとマテイ・コヴァールは、金曜日午前4時（オランダ時間）のワールドカップ韓国対チェコ戦に先発する。ミハル・サディレクはベンチスタート。

韓国代表では、ロサンゼルスFCのFWソン・フンミンが注目される。ホン・ミョンボ監督の3-4-2-1で最前線を任される。

最前線のソンには、パリ・サンジェルマンのイ・ガンインとFSVマインツ05のイ・ジェソンが両翼からサポートする。

中盤ではフェイエノールトのファン・ギョンミンがゲームメイクし、バーミンガム・シティのペク・スンホが支える。

チェコも3-4-2-1で、注目はパトリック・シック。リヨンのパヴェル・スルチとスラヴィア・プラハのルカス・プロヴォドが支える。

グループAでは、共催国メキシコがフリアン・キニョネスとラウル・ヒメネスのゴールで南アフリカに2-0勝利した。

韓国代表先発：キム・スンギュ、イ・ハンボム、キム・ミンジェ、イ・ギヒョク、ソル・ヨンウ、ファン・インボム、ペク・スンホ、イ・テソル、イ・ガンイン、イ・ジェソン、ソン・フンミン。

チェコ代表先発：コヴァール、ハルペク、フラナツ、クレジ、コウファル、ソウチェク、ソイカ、ゼレニー、スルツ、プロヴォド、シック。