2026年ワールドカップを目前に控えたガーナ代表に打撃。主将トーマス・パルティがパナマとの初戦を欠場することが決まった。

英紙「ザ・アスレティック」によると、カナダ政府はロンドンで強姦容疑を告発されていることを理由に、このガーナ人MFへの入国ビザ発給を拒否した。

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これにより、元アーセナルおよびアトレティコ・マドリードのスターは、来週木曜朝（グリニッジ標準時）にカナダ・トロントで行われるガーナ対パナマの開幕戦を欠場する。

本大会は米国開催のため、バルティはその後代表に合流できる見込みだ。

2020～2022年にロンドンで強姦7件と性的暴行1件の容疑がかけられ、W杯代表招集は物議を醸した。

バーティは全容疑を否認。裁判は11月予定だが2027年に延期される可能性もある。

ガーナ代表のポルトガル人監督カルロス・ケイロシュは、それでもバーティをW杯に招集した理由をこう説明した。 「答えはシンプルだ。どこでも、裁判所で有罪判決が出るまでは無罪推定が適用される」

ガーナはグループ12でパナマ、クロアチア、イングランドと対戦する。



