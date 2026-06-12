2026年W杯を控えるガーナ代表は、主将トーマス・パルティがパナマ戦を欠場し、大きな痛手となった。

英紙「ザ・アスレティック」によると、カナダ政府はロンドンで強姦容疑を告発されていることを理由に、このガーナ人MFへの入国ビザ発給を拒否した。

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これにより、元アーセナルおよびアトレティコ・マドリードのスターは、来週木曜朝（グリニッジ標準時）にカナダ・トロントで行われるガーナ対パナマの開幕戦を欠場する。

バルティ（32歳）はパナマ戦を欠場するものの、米国で開催される大会のその後の試合には代表チームに復帰できる。

2020～2022年にロンドンで強姦7件と性的暴行1件の容疑がかけられ、W杯代表招集は物議を醸した。

所属するビジャレアルではすべての容疑を否認しており、裁判は今年11月の予定だが2027年に延期される可能性もある。

ガーナ代表のカルロス・ケイロス監督（ポルトガル人）は、重大な容疑がかけられているにもかかわらずバルティをワールドカップに招集した理由について、次のように述べた。 「答えはシンプルだ。どこでも、裁判で有罪判決が下るまでは無罪推定が適用される」

ガーナはグループ12でパナマ、クロアチア、イングランドと対戦する。



