ベルギーサッカー連盟（RBFA）は、フォラリン・バログンの出場停止処分が撤回された経緯に愕然としている。同連盟は法的措置を検討している。

FIFAは日曜夜、米国対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0）で退場したバログンがベルギーとの決勝トーナメント1回戦に出場できると突如発表した。

ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、この決定はドナルド・トランプ大統領がFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に電話したことがきっかけだという。

ベルギー協会は声明で「今回の事態に愕然としている」と表明した。 声明は「ベルギー王立サッカー連盟（RBFA）は、7月6日17時（シアトル時間）の米国対ベルギー戦で、出場停止中だった米国代表フォラリン・バログン選手をFIFAが出場可能と判断したことに愕然としている」と始まる。

FIFAは懲戒規則第27条を根拠に、懲戒委員会の判断で処分執行を停止できると説明した。

「しかし、同規定第66条4項は、レッドカードによる退場は自動的に次の試合の出場停止につながると定めており、これは大会を通じてすべてのレッドカードに適用されてきた。」

さらに、この決定は大会規定第10.5条とも矛盾します。 『選手またはチーム関係者が直接または間接のレッドカード（2枚目のイエローカード）により退場処分を受けた場合、その選手または関係者は自動的に自チームの次の試合への出場停止処分となる。さらに、追加の制裁が科される場合がある。』」

この自動的な出場停止は、2026年5月12日付の「2026年FIFAワールドカップ通達第16号」でも全参加国に明示されている。

このルールは各試合前の調整会議で繰り返し説明され、ワークショップのプレゼンテーションにも含まれている。

RBFAは声明を締めくくり、「本大会および将来の大会で全チームの正当な権利を守り、フェアプレーの原則を確保するため、あらゆる選択肢を検討する」と表明した。